En pleno vuelo avión se despedaza; los escombros caen en vecindario de Denver

Estados Unidos.- La policía local de Broomfield, Colorado informó el pasado sábado que un avión que sobrevolaba arrojó escombros en varios lugares.

El Boeing 777-200 experimentó una falla con su motor derecho después del despegue y aterrizó de manera segura en el Aeropuerto Internacional de Denver, dijo la Administración Federal de Aviación ( FAA, por sus siglas en inglés).

Hasta el momento no se han reportado heridos, indicaron las autoridades. ABC News mencionó que la policía difundió en redes fotos de escombros afuera de una vivienda.

"Algunos de los escombros cayeron en Commons Park y en los vecindarios de Northmoor y Red Leaf", de acuerdo con las autoridades. "Nuestros oficiales están trabajando para localizar todos los escombros", indicaron.

El vuelo 328 de United se dirigía a Honolulu, reportó la FAA, que investigará, junto con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, el incidente.

Additional debris scattered across turf field at Commons Park. Please avoid the area if possible. pic.twitter.com/tmos5HBVwV

— Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021