Encuentran a bebé desaparecida con grotesco mensaje escrito en la piel

Extraña desaparición

Cuando Rubenia regresó a ver cómo se encontraba su hija, se dio cuenta que había desaparecido, por lo que comenzó a buscarla con ayuda de su familia y sus vecinos.

Me fui a la cocina a hacer aseo y cuando regresé ya no estaba, la busqué desesperadamente junto a la abuela por toda la casa y en varias ocasiones, casi cinco horas de no saber nada de mi hija", contó.