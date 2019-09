Encuentran sin vida a niña de 9 años dentro de un estanque

Sinaloa.- El cuerpo de una niña de nueve años de edad, hija de jornaleros agrícolas, fue encontrada por su madre dentro de un estanque de agua, a las orillas de la comunidad del Trébol, en el municipio de Escuinapa.

La madre buscó auxilio con el operador de un camión de transporte de trabajadores del campo para trasladarla a un hospital.

La Policía Municipal de Escuinapa y Protección Civil interceptó el autobús, en el cruce de un puente, en donde paramédicos la checaron, pero la menor no tenía signos vitales, por lo que se dio aviso a la Fiscalía General del Estado.



Según el parte informativo, la menor, de nombre María Fernanda, de nueve años de edad, habría acudido, en compañia de su primo, a bañarse en un estanque; en la última semana el nivel del agua había crecido a causa de las lluvias.



La madre de la menor, quien trabaja en actividades del campo, al llegar a su hogar buscó a su hija, al no encontrarla a los alrededores de su vivienda se desplazó al estanque, ubicado a las orillas del lugar.



Por los datos que recabó la Policía Municipal de Escuinapa, la señora encontró a la pequeña Maria Fernanda “N” flotando en el agua del estanque, sin signos vitales, por lo que solicitó ayuda para trasladarla a un hospital a la cabecera municipal de Escuinapa.



Uno de los choferes que transportan a los jornaleros agrícolas, le prestó auxilio y la subieron al camión para llevarla al nosocomio más cercano, ubicado como a 30 minutos del lugar, en el trayecto, personal de Protección Civil los paró para revisar a la menor.



El parte informativo que se rindió es que la menor ya no presentaba signos vitales, por lo que se le declaró muerta por un paramédico y se notificó al Ministerio Público, el cual en compañía del Médico Legista dio fe de los hechos.



Se conoce que en la comunidad del Trébol, en Escuinapa, radican de forma temporal, familias provenientes del sur del país que son contratados para actividades agrícolas, por lo que la familia de la menor fue identificada como originaria de Santa Catarina de Tepehuanes, en el Estado de Durango.