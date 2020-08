Enfermera 'cae' desde el 13° piso después de quejarse por falta de suministros

China.- Enfermera 'cae' desde el 13° piso del hospital después de quejarse con su jefe por falta de suministros.

Los hechos se registraron en el Wuhan Union, en China, cuando la enfermera Zhang Mouwan, cayó desde el 13° piso del hospital perdiendo la vida.

Según información del medio NTD, Mouwan había estado trabajando en el hospital durante cinco años, sin embargo, debido a la pandemia por coronavirus (Covid-19), ella había reclamado a la directiva del hospital sobre las faltas de suministros y los riegos que estaba expuesto el personal de salud.

Finalmente, les dejó un mensaje. Todo el sistema médico del hospital ha estado expuesto a su gama de defectos en esta epidemia. El problema es muy grande, lo dejo. Soy un deserto. Puedo morir como héroe, pero no por ese liderazgo. Me siento triste por todas las enfermeras, y nunca volveré a esta profesión. Estoy lista para morir el último día de mi práctica. Hablo por todas las enfermeras de primera línea. Perdón por no cumplir con tus expectativas", comentó Wang Mei, un trabajador que leyó la carta escrita por la víctima que era dirigida a la directiva.