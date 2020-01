Entró a cirugía para que le quitaran dos tumores, ¡pero le sacaron un riñón sano!

Argentina.- Un hombre llamado Juan González denunció que se sometió a una cirugía en la que le removerían dos tumores cancerígenos en el área de la columna vertebral, pero que en vez de eso los doctores le quitaron un riñón que estaba sano y se lo habrían robado.

De acuerdo al testimonio del hombre, se habría sometido a la cirugía poco antes del Año Nuevo en el Hospital Dr. Horacio Heller en la ciudad de Neuquén en la Patagonía argentina, todo para retirarse dos tumores que lo aquejaban.

Sin embargo, en vez de eso, al salir de la cirugía le informaron que le habían extirpado un riñón sano.

Se iba a sacar un tumor cancerígeno que estaba alojado entre la columna y el riñón; otro tumor está alojado en el pulmón. Cuando voy a la operación no me sacan ninguno de los tumores y me sacan el riñón. Hay documentación que dice que los riñones estaban perfectamente”, dijo González para Telefe Noticias.

Tras la operación y darse cuenta de lo sucedido, el hombre acudió a la comisaría local a interponer una denuncia formal, mientras que en el hospital admiten que se extirpó el riñón y que se desechó por error, pero niegan que lo hayan robado.

Según su versión, el riñón estorbaba para operar uno de los tumores, y por eso lo habrían extraído con la intención de volver a montarlo después, aunque una de las personas que manipulan las muestras lo descartó y lo desechó.

Una persona reconoció haber cometido el error de descartarla, la muestra estaba identificada. Tenía toda la documentación que acompaña habitualmente a las muestras. Esta persona, y esto es motivo de una investigación interna, no advirtió que esto era así”, dijo Víctor Noli, director del hospital.

Para él, la situación no pasó a mayores, y el paciente podrá tener el tratamiento necesario para mejorar.

Más allá de esta situación poco feliz el paciente, tanto lo que fue la intervención quirúrgica, el posoperatorio, las cuestiones técnicas y la evolución ha sido la esperada. Por suerte teníamos acceso a otras fuentes de tejidos y pudimos tomar una biopsia, de las cuales ya tenemos además los resultados y que va a permitir que a este paciente se le encause rápidamente el mejor tratamiento posible”, aseguró.

Por lo pronto, Juan González espera que las autoridades le ayuden a recuperar su órgano, aunque el Ministerio de Salud de la provincia del Neuquén solo informó que el hecho se encuentra bajo investigación, y que por el momento no dará ninguna versión oficial.

Con información del diario Clarín.