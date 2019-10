¿Es bueno compartir maquillaje?

Intercambiar cosméticos parece ser una práctica muy común, que se puede dar entre amigas, hermanas, etc., sin embargo, aunque parece algo inofensivo, ¿te has puesto a pensar que representa un riesgo? Cuando préstamos o nos prestan maquillaje, estamos expuestos a una contaminación cruzada entre los gérmenes, los cuales pueden provenir de las manos y cara de la otra persona, más aparte los nuestros, los expertos del programa belleza y bienestar de CANIPEC te comparte estos puntos que debes tomar en cuenta.

Los ingredientes

Los productos cosméticos generalmente contienen ingredientes conservadores que les permiten mantenerse sin microorganismos, sin embargo todas las personas tendemos a llevar microorganismos y bacterias en nuestra piel, por tal motivo el compartir el maquillaje sin medios adecuados, como el usar nuestros propios utensilios como brochas o aplicadores desechables, puede detonar algún tipo de irritación o granitos (tipo barros o espinillas por cumulo de grasa), derivado de este intercambio de bacterias y suciedad.

Aplicadores

Las esponjas o aplicadores de maquillaje únicamente deben ser usados por una sola persona, y se deben de lavar cada semana o como mínimo dos veces al mes. Ya que su uso diario y el traerlo dentro de tu bolsa ayuda a la conservación y generación de muchas bacterias, por ello no debemos prestarlo y de preferencia darle el mantenimiento adecuado o bien desecharlo constantemente.

Labiales

Evita compartir labiales, ya que corres un alto riesgo de contagiarte de un fuego labial o de herpes, este virus provoca erupciones que permanecen con las personas toda la vida. Por lo tanto, el contagio puede ocurrir, aunque no existan lesiones visibles.

Para emergencias

Si por alguna emergencia llega a ser necesario que alguien te preste maquillaje utiliza algún otro aplicador o de ser posible tus propias brochas.

Herramientas

Evita compartir tus utensilios, si los llegas a compartir se más riguroso en el proceso y límpialos en cuanto puedas, no dejes pasar mucho tiempo sin darles mantenimiento, el limpiar adecuadamente tus brochas y aplicadores reducirá el riesgo de alguna alteración en tu piel.

Fecha de caducidad

Revisa siempre que cualquier producto que vayas a aplicar en tu piel no esté caduco, pues puede no brindarte los efectos deseados. En el caso de los cosméticos si sus características originales cambian, como, por ejemplo, el olor, color, densidad, integridad, etc. ¡Recuerda el tiempo de uso!

Recuerda renovar tus productos conforme vayan caducando y elige marcas y empresas dentro del mercado formal que están comprometidas con tu salud y tu bienestar, así cuidaras mejor de tu belleza.