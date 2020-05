“Es normal extrañar a tus amigos”: Plaza Sésamo habla a los niños sobre el coronavirus y el encierro

“El papá de Budy está enfermo y necesita descansar mucho, beber mucha agua y estar solo por un tiempo (...) Budy está abrumado” y seguramente miles de niños se sientan como Budy en este momento tan extraño en el que el coronavirus ha cambiado todas nuestras rutinas.

Con videos animados y material en línea, el programa educativo Plaza Sésamo ha publicado a través de sus redes sociales algunos consejos para ayudar a los más pequeños a gestionar el encierro, la enfermedad, la tristeza y el estrés del confinamiento y la pandemia.

“No podemos prometerles a los niños que las personas que quieren no se enfermarán o que las cosas serán más fáciles en un fecha determinada, pero podemos brindarles la mayor seguridad posible, mantenerles en contacto con las personas enfermas a través de la tecnología y darles explicaciones honestas”, señalan desde Plaza Sésamo. De esta manera “los niños terminarán el confinamiento con una actitud positiva, paciente y tranquila”, aseguran.

¿Cómo explicar la enfermedad, el aislamiento y los sentimientos de tristeza por no poder hacer una vida normal? Elmo, Comegalletas, Budy, Abby, Archibaldo, Beto y Enrique se encargan de echar una mano gracias al respaldo de profesionales detrás del programa y de la iniciativa Caring Each Other que ha diseñado la organización sin fines de lucro Sesame Workshop.

“Los virus son tan pequeñitos que pueden estar en muchos lugares, aleja los virus de ti y de tus galletas”, dice Comegalletas, mientras Elmo cuenta por qué es importante lavarse las manos y propone una canción para que los más pequeños se laven el tiempo suficiente que recomiendan las autoridades sanitarias.

Desde la organización recomiendan mantener alejados a los niños de las noticias sobre la enfermedad, lo que no significa que los pequeños no puedan hacer preguntas sobre lo que está pasando. “Responda de manera simple pero honesta, dándoles solo la información que solicitan. A menudo, conocer los hechos (incluso si son preocupantes) es mejor que no saber”, señalan.

Un familiar enfermo

Dependiendo de la gravedad en la que se encuentre el paciente los niños pueden estar en contacto con el adulto enfermo. Desde Plaza Sésamo recomiendan hacer videollamadas y si se vive en el mismo espacio, intercambiar a través de la puerta dibujos y cantar canciones para que la persona se recupere pronto. También recuerdan que es importante dar espacio a los sentimientos que los niños vayan experimentando y hablar de ello. Si se suma a los niños a las tareas para de limpieza de la casa y asumen como algo importante el lavado de manos, pueden sentir que están contribuyendo a que su espacio es seguro frente al contagio.

Si el familiar se encuentra en el hospital, será importante explicar que solo los médicos y las enfermeras pueden estar con el paciente porque “deben concentrarse en hacer su trabajo cuidando a las personas que están muy enfermas, también podría haber muchos gérmenes en el hospital. Explique que tampoco desea llevar al hospital los gérmenes que pueda tener”, dicen desde Plaza Sésamo. Otros consejos que dan es dar información sobre el estado de salud del paciente y explicar que la mayoría de personas que enferman se recuperan.

Echar de menos a los amigos

La mayoría de los niños están acostumbrados a pasar el día con sus amigos y compañeros, por eso, es normal sentirse triste y echarles de menos en estos momentos difíciles. La distancia física no significa no mantener la cercanía social y emocional. Para ello las videollamadas, los videos grabados con el celular o las reuniones y fiestas de cumpleaños a través de la computadora pueden ser buenos recursos para combatir esa soledad.

No solo Plaza Sésamo decidió producir contenidos educativos en tiempos de la pandemia. Desde la Fundación Lego también explican la importancia de lavarse las manos y quedarse en casa como hace Batman.