Esta es la Minnie Catrina creada por Disney para México

Con la cercanía de noviembre y su gran celebración a los muertos, empezamos a ver en las tiendas distintos productos alusivos a las calaveras y las catrinas, ya sea ropa, accesorios, disfracez y hasta lindas curiosidades.

Y entre los lanzamientos que más nos han sorprendido en esta temporada de Día de Muertos, está la nueva pieza de catrina lanzada por la compañía Disney. Te compartimos los detalles.



Disney es una de esas compañías que buscan ofrecer innovaciones a sus clientes para que sigan disfrutando de la marca y tengan productos tan novedosos como exclusivos, en este 2020, su apuesta es la nueva “Minnie catrina”.

La nueva Minnie con indumentaria de catrina

La novedosa “Minnie Catrina” es la interpretación elaborada por Disney en el marco de la celebración por Día de Muertos.

La pieza fue creada y diseñada por artistas mexicanos que fusionaron la vestimenta y cultura de esta celebración tan relevante para México con un personaje como Minnie, pareja sentimental del famoso ratón Mickey.

Colores, formas, acabados y materias primas entre otros elementos, se conjuntan con las últimas tendencias de moda y rasgos característicos de Minnie para hacer un homenaje al tradicional símbolo mexicano.

La ratoncita tiene un atuendo colorido en el que resaltan tonos vivos como el rosa mexicano y el azul. Además, luce bordados, listones y holanes que recrean detalles típicos de los vestidos y las faldas mexicanas.

Es tan detallada la elaboración de este nuevo homenaje que los creadores se decidieron por un maquillaje que retomara elementos indispensables de la catrina, mientras que se hace una fusión con los aspectos característicos de Minnie Mouse.

“En The Walt Disney Company México estamos en la búsqueda constante de innovación y experiencias únicas para nuestros consumidores. En esta nueva edición limitada, Minnie Catrina festeja y honra el color, la alegría y la imaginación de una de las tradiciones más importantes de nuestra cultura, la celebración del Día de Muertos. Minnie Mouse siempre se ha caracterizado por ser un icono de moda, divertida y con un estilo muy particular en el que ahora, a través de una mezcla de tradición y modernidad nos ofrecerá una muñeca con un look único para coleccionar durante esta temporada“, dijeron Vanessa López, Directora del área de Juguetes de The Walt Disney Company México y David Gómez, Diseñador Sr., The Walt Disney Company, en un comunicado que anunció el lanzamiento de la catrina.