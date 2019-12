Estas son las 10 películas más esperadas para el 2020

El 2019 va llegando a su fin y, además de ser tiempo para hacer balance cinéfilo del año, también es un magnífico momento para mirar a los meses venideros y a los grandes estrenos que 2020 aguarda.

Y es que, durante el próximo año llegarán algunos de los títulos más esperados de, entre otros, el género de superhéroes. También habrá nuevos remakes en acción real de los clásicos animados de Disney y una nueva entrega de la saga automovilística más vertiginosa de todos los tiempos.

Hemos hecho una recopilación de los 10 títulos más esperados del 2020, para que no te pierdas ninguno:



1. WONDER WOMAN 1984 - 5 DE JUNIO DE 2020

En Wonder Woman 1984, la directora Patty Jenkins vuelve a ponerse al mando de la saga protagonizada por Gal Gadot con el objetivo de repetir el éxito de la primera película, que recaudó 822 millones de dólares en la taquilla a nivel mundial. La película también está protagonizada por Chris Pine como Steve Trevor, Kristen Wiig como Cheetah, Pedro Pascal como Max Lord, Robin Wright como Antiope y Connie Nielsen como Hippolyta.

2. BLACK WIDOW - 1 DE MAYO DE 2020

El inicio de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. Scarlett Johansson repite en el personaje de Natasha Romanoff, junto a Florence Pugh en el papel de Yelena Belova. El elenco lo completan David Harbour (Alexei Shostakov, Red Guardian), OT Fagbenle (Mason) y Rachel Weisz (Melina Vostokoff).

El enfoque del proyecto que dirige Cate Shortland será parecido al de un thriller de espionaje ubicado tras los acontecimientos de Capitán América: Civil War (2016). El argumento narrará los orígenes de Natasha Romanoff, en la que será la despedida del personaje tras su sacrificio en Endgame.

3. LOS ETERNOS - 6 DE NOVIEMBRE DE 2020

El filme está destinado a ser un punto clave en el Universo Marvel a la altura de Vengadores: Endgame. La película presentará al ancestral grupo de superhéroes inmortales, mientras explica los orígenes del propio universo marvelita.

Aparecerán en el filme Angelina Jolie, Richard Madden, que vuelve a compartir planos con Kit Harington tras dar vida a Robb Stark, hermanastro de Jon Snow, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Barry Keoghan y Lauren Ridloff entre otros y estará dirigida por Chloé Zhao.

4. MULAN - 27 DE MARZO DE 2020

El clásico animado de 1998 cobra vida de nuevo con una historia que promete ser una brutal hazaña épica digna de la antigua leyenda en la que está basada. Un adelanto que muestra que esta versión será más bélica, tendrá más acción que la original.

Los hunos amenazan con invadir China. Por eso, el Emperador (Jet Li) ha ordenado que un hombre de cada familia sirva al ejército imperial para defenderse del ataque del temible Bori Khan (Jason Scott Lee), al cual le acompaña una malvada hechicera, Xian Lang (Gong Li), cuya habilidad es transformarse en águila.

En la familia Hua solo hay hijas, por eso el padre de Mulan (Liu Yifei), Zhou (Tzi Ma), deberá ir a filas. Su hija, con espíritu guerrero, intervendrá para evitar que su padre muera en la guerra. Para ello, se disfrazará de varón, de esta forma podrá entrenarse para combatir contra los hunos y así honrar a su familia.

5. JAMES BOND: SIN TIEMPO PARA MORIR - 10 DE ABRIL DE 2020

Sin tiempo para morir, la quinta y última película de Daniel Craig como James Bond, de la que aún no se conocen grandes detalles sobre su argumento.

6. UN LUGAR TRANQUILO 2 - 20 DE MARZO DE 2020

Una de las grandes sorpresas del género del terror de 2018 tendrá su secuela el próximo año. Aunque todavía no se conocen muchos detalles sobre la trama de la película, se espera que las terrorificas criaturas que rastrean el sonido vuelvan a ser los responsables de sembrar el pánico en el filme.

7. BIRDS OF PREY - 7 DE FEBRERO DE 2020

Birds of Prey And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn narrará la separación de la villana del Joker, que se aliará con Black Canary, Huntress y Renee Montoya para salvar a una niña de un capo del crimen llamado Roman Sionis.

8. EN UN BARRIO DE NUEVA YORK - 31 DE JULIO DE 2020

El verano es tradicionalmente época en la que siempre se estrena algún musical y el de 2020 será el año de 'En un barrio de Nueva York'. Una película del creador de 'Hamilton' y el director de 'Crazy Rich Asians' donde las calles están hechas de música y los sueños pequeños se vuelven grandes.

9. SOUL - 19 DE JUNIO

Un fascinante viaje desde las calles de New York hasta los reinos cósmicos para descubrir las respuestas de las preguntas más importantes de la vida: ¿Cómo te gustaría que te recordaran? ¿De dónde viene tu pasión, tus sueños, tus intereses? ¿Qué es lo que hace que tú seas realmente tú?

10. FAST & FURIOUS 9 - 22 DE MAYO

Dominic Toretto y su troupé de fanáticos del motor vuelven a ponerse al volante en la novena entrega de la ya mítica saga de Fast and Furious.