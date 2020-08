Este es el medicamento recomendado para Covid-19 que no cura y más bien daña

Más que ayudar a la recuperación de los pacientes con Coronavirus 2019, el medicamento Tocilizumab, los daña.

La Secretaría de Salud encontró que no sólo no es inocuo, sino que además causa inmunosupresión y puede reactivar infecciones como tuberculosis, así como empeorar el estado de pacientes con infecciones.

“Puede causar daños a la salud, les recomendaron un fármaco porque estaban en una situación de vulnerabilidad. Mucha gente llegó a hacer hasta lo imposible para comprar un medicamento muy caro sin que exista ninguna evidencia de que ese tratamiento es útil para la enfermedad, no la hubo cuando se les recomendó y no la hay ahorita. Causa daño económico y moral para las personas”, alertó el director general de Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud (CINS), Simón Kawa Karasik.

El comentario se da luego de que el pasado 10 de junio, el médico Francisco Moreno del Centro Médico ABC alertó en su cuenta de Twitter que había desabasto de Tocilizumab e hizo un exhorto a la Cofepris de liberar dicho medicamento puesto que, señaló, era un "fundamental para el Covid-19".

"En base a los resultados de ensayos clínicos controlados, que compararon la efectividad del Tocilizumab contra el tratamiento estándar, el Tocilizumab no es útil en el tratamiento de personas con Covid-19. No nada más no es útil, es un fármaco que tiene muchos riesgos porque causa inmunosupresión, puede reactivar infecciones como tuberculosis, empeorar el estado de pacientes que tengan infecciones bacteriales, virales o fúngicas activas. No es un fármaco inocuo y además tiene un costo muy elevado, es muy, muy caro", dijo el funcionario de la SSA.

A la fecha, la SSa ha realizado pruebas o ensayos clínicos para el uso de siete medicamentos, o combinaciones de los mismos.

Se analizó el uso de Hidroxicloroquina; Tocilizumab; Remdesivir en combinación con Baricitinib; plasma convaleciente; Favipiravir; Favipiravir con Maraviroc; y Maraviroc. Ninguno de ellos redujo la mortalidad en los pacientes. Sin embargo, el Tocilizumab resultó en daños, puesto que puede causar inmunosupresión y reactivar infecciones.

El objetivo es buscar y probar la efectividad de dichos tratamientos en la atención de pacientes de Covid-19, para prevenir que se agudice su condición de salud o para tratar a quienes están graves, es decir que necesitan asistencia mecánica para respirar, al comparar los resultados de un grupo de pacientes que recibió la intervención, es decir los medicamentos que se están probando, con los resultados de quienes recibieron el tratamiento estándar, es decir con Dexametasona.

De acuerdo con los avances que se han tenido, el Remdesivir logró acortar el tiempo de recuperación de los adultos hospitalizados de 15 a 11 días. En el caso del plasma convaleciente, se descubrió que 60% de los plasmas de los pacientes enfermos cuentan con anticuerpos y tienen la capacidad de neutralizar el virus.

El uso de la combinación de Remdesivir con Baricitinib, Favipiravir y Favipiravir con Maraviroc todavía están en análisis y no hay resultados concluyentes. También se determinó es que no hay evidencia de que la Hidroxicloroquina tenga beneficios médicos en el tratamiento de pacientes.

Esta noche en su cuenta de Twitter, Moreno Sánchez defendió nuevamente el uso del Tocilizumab al mostrar estudios publicados en revistas como The Lancet.

"Todos estos estudios fueron publicados y en ellos se demostró un beneficio del tocilizumab en #COVID2019. Ojalá y las opiniones expresadas fueran de médicos que estuvieran tratando pacientes. Con más de 47,000 muertes lo único que se intenta es salvar vidas", dijo el internista e infectólogo del Centro Médico ABC.