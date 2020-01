Estudiante crea app de taxis exclusiva para mujeres

¿Nunca tuviste un sueño que sientes que va a funcionar o que sientes que va a cambiar al mundo?, con estas palabras Josué Eduardo Rodríguez Guajardo, le dijo a su mamá que crearía a Aura, una aplicación de servicio de taxis exclusivo para mujeres en Ciudad Juárez, una entidad marcada por los índices de violencia contra la mujer.

"Estoy cansado de leer tantas noticias sobre mujeres secuestradas/violadas por taxistas, de escuchar a mis amigas quejarse sobre el acoso que reciben por parte de conductores de Uber, de leer como mujeres tienen miedo de tomar un taxi. Soy Josué Rodríguez, estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales; después de una fuerte inversión económica y tiempo en desarrollo me siento muy orgulloso de presentarles mi app: Aura, escribió en sus redes sociales, y su mensaje fue compartido más de 50 mil veces.

La impotencia, desesperación y tristeza fue lo que impulsó al joven de 21 años a desarrollar dicha aplicación -que solo podrán conducir mujeres- pues, por casos de abuso sexual, secuestro y violencia contra la mujer en esa ciudad, es que decidió emplear sus conocimientos y poner su granito de arena.

Pero desarrollar el software no fue cosa fácil; desde saber cómo debía registrarse ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), hasta contratar una empresa extranjera que le diera el soporte necesario para garantizar la premisa de su app; “Viajes seguros, sin acoso”. Fue necesario invertir tiempo y capital, todo esto a cargo del joven con ayuda de sus padres, quienes han apoyado fielmente su sueño, dijo Josué para EL UNIVERSAL.

“Comencé a desarrollar la aplicación a principios de octubre y la terminé a fines de diciembre”, el joven comenta que al momento de la realización “llegaba un punto donde tenía que reescribir muchos códigos porque me equivocaba, me faltaba alguna cosa o no encontraba por qué no compilaba otra, pero es algo que yo disfruto incluso en trabajos escolares donde tienes que estar por horas”.

Entre risas, el estudiante de sexto semestre asegura que lo que más le costó fue registro como contribuyente porque “es un mundo totalmente desconocido para mí” y es que se tuvo que asesorarse con profesionales para la legalidad de su aplicación. También comenta que sus padres le han ayudado con la inversión para el registro de marca, pues él trabaja como empleado de mostrador en una papelería durante seis horas después de sus clases, con un salario de mil 300 pesos.

Josué es el hijo menor de tres, no tiene hermanas y es el primero en la familia que cursa una carrera, pues “al momento de que ellos (sus hermanos) terminaron su preparatoria no podíamos costear su universidad. Estoy tratando de devolver el esfuerzo de mis padres para que yo tenga una carrera”, dice agradecido por el apoyo de sus padres.

Aunque no tiene hermanas eso no impide su empatía para con sus amigas y conocidas que sufren continuamente la violencia en México que, según datos de la Encuesta nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), realizada en 2016, casi 7 de cada 10 mujeres (68.8 por ciento) en el estado de Chihuahua ha padecido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida en distintos ámbitos.

Chihuahua se encuentra en el primer lugar a nivel nacional en proporciones de violencia laboral contra las mujeres, la cual incluye agresiones sexuales, físicas y emocionales en el trabajo; Josué pone especial atención en cuanto a con quién asociarse y quiénes trabajarán como conductoras.

En una primera etapa, las mujeres que deseen afiliarse podrán descargar la aplicación para su proceso de registro, como conductoras, mismo en el que “deberán dar su información general así como ciertos documentos que acrediten su ubicación y tipo de vehículo, posteriormente se les hará saber sobre su admisión”; la segunda etapa es para las usuarias del servicio, quienes podrán descargar la app para comenzar a realizar sus viajes.

El estudiante de ingeniería señala que el precio de los viajes no será por encima de los que ya maneja este tipo de aplicaciones, “tendrá un costo accesible” y tiene planificado que este servicio, a diferencia de los conocidos, no va a contar con tarifa dinámica.