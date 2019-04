Oaxaca de Juárez, Oax.- Apenas salía de clases la mañana de este sábado, cuando el joven tomó la decisión. Vestía aún su pantalón escolar gris y sudadera de similar color.

Agarró su mochila y teléfono en mano, subió el puente peatonal; con voz firme grabó un mensaje mientras llegaba al punto donde se suicidaría.

“Qué onda… cuídense un chingo, los voy a extrañar. Mamá, si ves esto pues te amo un chingo, dile a Megan que nunca supe demostrarle amor, pero la quiero un chingo; a mi papá no, la verdad no puedo decir que… lo único que sentía por él era respeto, así que pues qué me queda; cuídense un chingo Graciass”, difundió.

“¡Amigo no te suicides! ¡No te suicides! ¡Tienes mucho por vivir!”, le gritaron sus compañeros de escuela, pero fue inútil. Y el adolescente de 16 años de edad se tiró del puente peatonal, ubicado sobre la carretera federal 190, Oaxaca-México, en jurisdicción de Pueblo Nuevo, agencia municipal de Oaxaca de Juárez, capital del estado.

Tras ello, los alumnos, transeúntes y vecinos que estaban a un lado, acudieron de inmediato a auxiliarlo. Posteriormente arribó una ambulancia que lo trasladó de inmediato a un hospital de la ciudad, donde recibe atención médica y fue reportado delicado de salud.

El teléfono donde grabó su mensaje quedó arriba del puente, junto con sus útiles, de donde rescataron el video. Hasta el momento ni las autoridades educativas de ese plantel, dependiente del Gobierno del Estado, ni corporaciones policiacas y ministeriales han dado una postura el respecto.

En el municipio de Salina Cruz, de la región del Istmo de Tehuantepec, en menos de un mes se han registrado tres suicidios, el más reciente de ellos ocurrió este 3 de abril, en la colonia 5 de Febrero, donde Marcelo R. C., de 41 años de edad, se ató a una cuerda, se colgó en el interior de la vivienda y se quitó la vida.