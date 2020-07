Estudiante universitaria rifa un chivo para cirugía de riñón

Tamaulipas.- Con el objetivo de recaudar fondos para su tercera cirugía de riñón, la joven estudiante Carmen Rodríguez Domínguez realiza diferentes actividades, entre las que llama la atención la rifa de un chivo, a través de redes sociales.



Estoy haciendo una rifa de este chivo, tiene un año de edad, el motivo de la rifa es para recaudar fondos para mi tercera operación de riñón”, explica en la presentación la joven.



Agrega que, ella requiere reunir 50 mil pesos porque utiliza catéteres en ambos riñones, “y necesito operarme antes de que caduquen”.



En entrevista, Carmen comenta que es estudiante de la Licenciatura en Derecho, en la Universidad Vizcaya, Campus Ciudad Victoria. Incluso, una de sus compañeras comenzó una campaña y le hizo una página “Unidos por Carmen”.



La pesadilla de ella comenzó en plena pandemia, ya que el 1 de junio comenzó a tener dolores y fue a consulta.

"El doctor me ordenó radiografías y una urografía, el día 4, con los resultados, me dijo que el riñón derecho no estaba funcionando y requería de un urólogo urgente”.



De inmediato pudo contactar a un urólogo, quien le indicó que necesitaba una operación de urgencia, para el 5 de junio ya había tenido cirugía debido a lo afectado del riñón y la infección.



“Es difícil traer los catéteres, duele mucho, me da mucha temperatura”, dice la joven.



Confía que lleva dos cirugías y requiere de una tercera.

"Gracias a Dios pude solventar las dos primeras operaciones, pero lamentablemente han sido mucho los gastos y en la Universidad comenzaron con la campaña para recaudar fondos”. Una cirugía le salió en 45 mil pesos y la otra en 50 mil.



“Yo sé que estamos en medio de una pandemia, pero estoy segura que hay gente buena que se sumará a la causa y aportarán su granito de arena. Estoy luchando por salir adelante”.



Como parte de la campaña, las amigas de Carmen publicaron una tarjeta Santander para recibir donativos y en la página han subido de forma transparente cada que reciben una suma económica.



Entre las acciones que realiza con su familia, también ha realizado rifas de pasteles y actualmente realiza la rifa de un chivo, con 100 números de 50 pesos cada uno.



“Han pasado tantas cosas por mi mente, mis planes estaban enfocados en terminar mi carrera y de pronto me sucedió todo esto, agradezco a todas las personas que de corazón me brindan su ayuda”, expresa desconsolada la joven.



Para quienes deseen comunicarse o tener mayor información pueden contactarse a través de la cuenta de Facebook Carmen Rodríguez Domínguez o a la página Unidos con Carmen.