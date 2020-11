Examinan si la caída de dientes es otra consecuencia del Covid-19

Algunos pacientes que tuvieron coronavirus presentan problemas con sus dientes, reporta el diario The New York Times, pero afirma que todavía no hay pruebas rigurosas de que la infección pueda provocar su pérdida o problemas relacionados.

El medio dice que encontró a personas que describieron la caída de los dientes, así como encías sensibles y dientes que se volvían grises o astillados.

Especialistas, reporta el Times, se muestran escépticos de que el Covid-19 por sí solo pueda causar síntomas dentales.

“Es extremadamente raro que los dientes se caigan literalmente de sus alvéolos”, dijo el doctor David Okano, periodoncista de la Universidad de Utah en Salt Lake City. Agregó que los malestares existentes sí pueden empeorar como resultado del Covid-19.

El Times también cita al doctor William W. Li, presidente y médico director de la Angiogenesis Foundation, quien dice que se ha comenzado a "examinar algunos de los síntomas desconcertantes y, a veces, incapacitantes que los pacientes sufren meses después de haberse recuperado de Covid", incluidos estos relatos de problemas dentales.

El medio recuerda que más de 47% de los adultos de 30 años o más tienen algún tipo de enfermedad periodontal, incluidas infecciones e inflamación de las encías y los huesos que rodean los dientes, según un informe de 2012 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).