Exhiben racismo hacia afroamericano en Central Park, Nueva York

Un afroamericano, de nombre Christian Cooper, documentó en video cómo una mujer blanca llamó a la policía, luego de que él le pidiera que le pusiera una correa a su perro, obligación que deben cumplir los dueños en Central Park, Nueva York.

Cuando ella se negó, él llamó al perro y le ofreció una golosina para que avanzara. Entonces la mujer, llamada Amy Cooper (no son familiares), lo enfrentó y amenazó con llamar a la policía.

“Les diré que hay un hombre afroamericano amenazando mi vida” dijo y llamó al 911 para decir exactamente eso.

Oh, when Karens take a walk with their dogs off leash in the famous Bramble in NY’s Central Park, where it is clearly posted on signs that dogs MUST be leashed at all times, and someone like my brother (an avid birder) politely asks her to put her dog on the leash. pic.twitter.com/3YnzuATsDm