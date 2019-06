Exigen justicia por gato que joven aventó por un balcón

Guanajuato.- Mediante redes sociales se viralizó un video en el que se ve el momento en que un joven arroja a un gato desde el balcón de una casa; el hecho ha causado indignación e internautas exigen justicia.

El video muestra el momento de la agresión al gato y mientras está en el aire, se escucha una voz al parecer de la persona que grabó el video, que grita: “El gato volador”, posteriormente, se escuchan risas de ambos jóvenes. En el video no se alcanza a apreciar si la mascota sufrió algún daño.

El material al parecer fue hecho y difundido por Roberto “N”, quien lo compartió a través de sus Historias de su cuenta de Instagram. Sus seguidores, al momento de ver las imágenes, lo grabaron y lo difundieron para evidenciar la agresión y que no quede impune, pues en León y en Guanajuato, el maltrato animal está considerado como delito.

Los dueños del gato rentaron su casa a los agresores.

Les habían rentado casa a agresores

Julio Mendoza, dueño del felino, señaló que él rentó su casa ubicada en la colonia San Javier, en León, a los jóvenes agresores a través de la aplicación Airbnb y dejó a su mascota en casa, sin pensar que podría correr algún riesgo.

Sin embargo, al volver a casa se encontró con que su gato tenía una fractura en la cadera y una de sus patas.

Identifican a responsables

El joven que aventó al gato fue identificado por un tatuaje que tiene en el brazo.

Debido a los ataques que recibió por el acto, Roberto cerró su perfil de Instagram y compartió en sus demás redes que él no era quién aparecía en las imágenes y especificó que él sólo había compartido el material. No obstante, conocidos del joven afirmaron que sí era su voz la que se escuchaba en el video, aunque esto no ha sido confirmado.

Aunado a ello, conocidos de Roberto señalaron a Andrés “N” como el responsable de aventar al gato. El joven fue identificado por un tatuaje que tiene el brazo y el cual se alcanza a apreciar en el video.

El caso se viralizó a través de redes sociales y asociaciones de protección animal a nivel nacional exigen que se haga justicia por el acto de maltrato.

Presentarán denuncia

Norma Vallejo, abogada del afectado, confirmó que procederán legalmente contra los jóvenes.

En este caso, como no se dio la muerte del gatito o mutilación, la denuncia penal no traerá un castigo real; pero aun así la vamos a presentar, aunque nos la archiven”, señaló.

Detalló que en Guanajuato existe la Ley de Protección y Maltrato a animales domésticos y a nivel local también hay un reglamento para que se castigue el delito; en ambos casos, al agresor puede recibir una multa económica, así como responsabilizarse de los gastos médicos veterinarios que llegara a ocupar el animal.

En lo penal se buscará que pague, asimismo los gastos veterinarios, que de una disculpa pública y haga servicios a la comunidad”, dijo la abogada.

Informó que ya se encuentran haciendo una investigación y recabando los datos de prueba para presentar la denuncia penal y administrativa.