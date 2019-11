Expo de Hello Kitty por su 45 aniversario en CDMX

Hello Kitty cumple 45 años de existencia, y para celebrarla como se debe llega la ExpoCon “Las Kittys”.

Si eres fan de Hello Kitty asiste al evento que se realizará en el Salón de los Ferrocarrileros. La expo contará con show de botargas de toda la familia Kitty, rifas, firma de autógrafos de la voz oficial de Kitty en Latinoamérica y más de 40 expositores de productos nacionales e internacionales, señaló un comunicado de los organizadores.

Y es que el amor por esta gatita es tan grande que hasta Miniso lanzó una línea de cosméticos de Hello Kitty.

El evento dedicado a Hello Kitty, ExpoCon “Las Kittys” se realizará el 17 de noviembre de 10 am a 6 pm y tendrá lugar en el Salón de los Ferrocarrileros, Colonia Tabacalera.

La entrada a la ExpoCon "Las Kittys" será gratuita; así que si te encanta Hello Kitty, no hay excusa para no asistir con tu familia o amigos y disfrutar de esta celebración.