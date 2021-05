¡Extraño! Joven madre y su bebé son halladas muertas sobre la cama

Argentina.- Una joven y su bebé de dos meses fueron halladas muertas sobre la cama. El hecho conmocionó a los habitantes de la ciudad de Corrientes.

Mariana Ojeda, de 30 años, era madre de tres hijos. Cuando su esposo llamó para buscarla, respondió un pequeño de tres años quien le constestó: "mamá está durmiendo".

El día de la tragedia, mientras que Mariana se había quedado a cuidar a sus dos hijos pequeños, el padre de los menores se encontraba en su trabajo y la hija mayor estaba en casa de la abuela.

Cuando, la mujer no pasó a recoger a la niña mayor como había quedado, sus familiares empezaron a tener sospechas de que algo malo ocurría. Gabriel, su marido marcó al teléfono en repetidas ocasiones hasta que su hijo de tres años le contestó.

Me llamaron para avisarme que no atendía ni el celular ni el teléfono fijo. La llamé hasta que me atendió el nene de 3 años y me dijo que la mamá estaba durmiendo. Entonces, me di cuenta de que algo raro estaba pasando”, dijo Gabriel.