Facebook suspende grupo anticubrebocas por difundir información errónea COVID-19

La red social Facebook ha eliminado a uno de los grupos anticubrebocas más grande al interior de su plataforma, por violar sus políticas contra la divulgación de información errónea sobre COVID-19.

La sección Acerca del grupo público Unmasking America!, el cual contaba con más de 9 mil 600 miembros, lo describió como "¡aquí para difundir la VERDAD sobre los cubrebocas!" Hizo varias afirmaciones que han sido desacreditadas sobre los cubrebocas que obstruyen el flujo de oxígeno y tienen un impacto psicológico negativo.

“Es un ancla psicológica para la represión, la esclavitud y la obediencia cognitiva. Cuando usas un cubrebocas, eres cómplice al declarar a todos los humanos como peligrosos, infecciosos y amenazas ”, afirmó la publicación.

Es uno de los muchos grupos que se encuentran fácilmente en Facebook con el objetivo de "desenmascarar" la verdad sobre el coronavirus.

Algunos de los grupos son privados, lo que significa que un administrador del grupo debe aprobar nuevos miembros antes de que puedan unirse. Pero el tema es el mismo: los grupos se oponen a la intervención de salud pública promovida por expertos médicos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan que las personas utilicen cubrebocas en todas las áreas públicas, lo que debería limitar la propagación del COVID-19. Estos grupos de Facebook son para personas que no quieren dichas protecciones, y hay muchos de ellos.

La acción de Facebook se produjo después de una consulta sobre el grupo por parte del portal especializado The Verge. "Tenemos políticas claras contra la promoción de información errónea nociva sobre COVID 19 y hemos eliminado este grupo mientras revisamos los otros", dijo el portavoz de Facebook Dami Oyefeso en un correo electrónico.

De acuerdo con las reglas de Facebook, si un grupo comparte noticias falsas repetidamente, la plataforma mostrará el contenido del grupo más bajo en las fuentes de noticias de los usuarios y dejará de sugerir que las personas se unan al grupo para reducir su crecimiento.

Cabe señalar que, la página del grupo Unmasking America incluyó publicaciones de fotos de miembros con cubrebocas estampados con el eslogan Make America Great Again u otras referencias al presidente Trump, generalmente como una forma de protestar por los requisitos de salud de utilizarlas en lugares públicos.

Otras publicaciones describieron experiencias relacionadas con tiendas que requieren cubrebocas.

Asimismo, una imagen de una "Tarjeta exenta de mascarilla" emitida por la "Agencia de Libertad para Respirar" se vinculó de manera destacada; un cartel aconsejaba a otros que lo "impriman, laminen y lo usen". El número es legítimo. No existe tal agencia gubernamental y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han advertido que tales tarjetas, que usan una versión del logotipo del águila del departamento de justicia, "no tienen fuerza de ley", de acuerdo con el New York Times.

Entre los grupos privados se encuentra el grupo "Million Unmasked March", que tiene más de 7 mil 800 miembros. “¡Los padres son poderosos! Somos un grupo de mamás, papás, abuelos, tíos, tías, maestros, amigos, enfermeras y cualquier persona que esté preocupada con que nuestros niños usen cubrebocas para ir a la escuela en otoño ", se lee en la sección" acerca de "del grupo.

“Creemos que nuestros niños que utilicen cubrebocas para ir a la escuela serán física y psicológicamente perjudicados. ¡Únete a nosotros para decir NO MÁS CUBREBOCAS ! " Y el grupo "Desenmascarar el miedo", que tiene unos 400 miembros, está promoviendo un evento del 1 de agosto "reuniéndose contra los cubrebocas obligatorias".