¡Fake News! Batman no fue un hombre de la vida real

Todo este tiempo hemos sabido que Batman es un superhéroe creado para DC Comics en el año de 1939. Pero una "investigación" realizada por Suffolk Gazette revelaba que el Hombre Murciélago en verdad había existido y que su nombre era Bill Smith. Después de que esta información provocara polémica, se reaizó una nueva revisión y resultó ser una enorme mentira. Aquí te contamos la historia…

Hay que dejar en claro que Batman, el personaje de los cómics, resultó ser tan exitoso que para la década de los 60 ya tenía su propia serie de televisión y obviamente no tardó en incursionar en el mundo del cine, donde algunas de sus películas ya se han convertido en verdaderos clásicos. Es por ello que no debe sorprendernos que surjan infinidad de mitos y suposiciones alrededor del "Caballero de la noche" y esta vez no fue la excepción, pues se llegó adecir que había sido un carnicero obeso y con una enorme barba.

La historia falsa sobre Batman

Suffolk Gazette publicó una nota sobre una supuesta investigación a través de la cual habría descubierto que la verdadera inspiración para la creación de Batman estaba en la historia de Bill Smith. De acuerdo con sus registros históricos, Smith fue un trabajador agrícola en Suffolk, Inglaterra, pero en 1870 abordó un barco desde Liverpool a Nueva York, en busca de una vida mejor. Ya en territorio norteamericano, habría comenzado a trabajar en una carnicería.

Fue en 1878 cuando su nombre comenzó a ser conocido, pues en ese año el local en el que trabajaba fue víctima de la delincuencia. Un sujeto entró, tomó una pierna de cordero y salió huyendo del lugar. Smith no se quedó con las manos cruzadas y salió detrás del ladrón, logró atraparlo y le dio una paliza.

Smith, que en aquel entonces tenía 43 años de edad, tuvo que comparecer ante el tribunal de Nueva York por la agresión y luego puesto en libertad por un juez comprensivo que ya estaba harto de los delincuentes menores que llevaban ante él.

Tras leer el informe de su comparecencia, Smith se inspiró y se convirtió en vigilante, pues ya estaba harto de que su tienda fuera atacada por los ladrones. Comenzó a enfrentarse a los amantes de lo ajeno y comenzó a ganar notoriedad como “justiciero”.

Bill usaba una máscara de piel, con la que parecía un murciélago, para ocultar su verdadera identidad. Así, salía a las calles a patrullar su vecindario durante las noches en busca de los malos para darles un escarmiento.

¿Batman original?... ¡para nada!

El cine nos acostumbró a ver a Batman con un cuerpo atlético y en general muy atractivo, tan solo basta con recordar a algunos de los actores que le han dado vida a este superhéroe en la pantalla grande: Christian Bale, Michael Keaton, Val Kilmer, Ben Affleck y, próximamente Robert Pattinson; pero de acuerdo con la historia falsa de Suffolk Gazette, Bill Smith no lucía así. Este medio publicó una foro del "verdadero Batman", el cual se alejaba mucho del estereotipo, pues tenía sobrepeso y una gran barba blanca.

El diario también revelaba: “Todos a nivel local han oído hablar de este Batman. Camina por las calles de noche y los mafiosos, los ladrones, los vagabundos borrachos se mantienen a distancia". Y para hacer aún más creíble la nota agregaba una frase memorable: “Él es la venganza. Él es la noche. Él es Batman”.

Tantos eran los detalles que incluía la nota FALSA, que ésta fue replicada en varios medios como si se tratara de una investigacón real, pues hasta se tomaron la molestia de señalar que habían tenido acceso al certificado de defunción de Smith, quien habría muerto de hipotermia en 1896, a los 66 años de edad, en una noche fría y helada.

Hoy se sabe que Suffolk Gazette es un sitio que publica notas falsas y cuando alguien retomó la nota, ésta se hizo viral, como si se tratara de una verdad. La que sí existe es la imagen de ese hombre con la máscara de Batman, se trata de una obra titulada Batbarbone, del colectivo de artistas italianos Foto Marvellini, formado en 2011 por los hermanos Marvellini, quienes se especializan en crear imágenes vintage con temas y personajes de la cultura pop y estética predominantemente steampunk.