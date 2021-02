Falleció la niña que fue cargada por su padre después de que no los dejaran entrar a su pueblo

Argentina.- Abigail Jiménez, una niña de 12 años de edad, perdió la batalla contra el cáncer y fue despedida por sus familiares.

En el mes de noviembre del año pasado, se había vuelto viral la historia de esta pequeña que había sido cargada por su papá durante 5 kilómetros para llegar a su casa.

Según detalló el hombre a medios locales, ambos habían viajado de Santiago del Estereo a Tucuman en Argentina, para que la menor recibiera tratamiento para el cáncer Sarcoma de Ewing que padecía.

Sin embargo, de regreso a casa, fueron retenidos durante dos horas en la frontera, bajo el rayo del sol y moscas, ante la desesperación el hombre tomó a su hija y la cargó.

Yo la traigo siempre y nunca me hacen problema. ¿Aquí, en Termas, me van a hacer problema? Me la llevo caminando”, comentó el hombre al medio local Infoabe.