Una mujer de 59 años de edad llamada Mayra Alonso, organizó su propio funeral, en que participaron sus amigos y familiares en República Dominicana.

De acuerdo a medios locales, la mujer pago el servicio funerario que se llevo a cabo en la provincia de Santiago, se vistió con una bata blanca, una corona de flores y hasta se puso algodones en la nariz.

En un video publicado en Youtube, se ve como la mujer rentó el ataúd, se acosto dentro de él con el rostro fue pintado como suelen hacer con algunos difuntos, mientras decenas de personas llegaban a despedirse de ella.

Algunos de los asistentes incluso fingieron tristeza para darle gusto a la dominicana. Tras hora y media de haber pasado dentro del ataúd, Mayra por fin pudo hacer su sueño realidad.

Durante el velorio, los asistentes entonaron cantos de despedida algunos con alegorías religiosas como: “Qué detalle Señor has tenido conmigo” y “No llores por mí”, mientras recibían comida y jugos. Además se ve al grupo moviendo el ataúd de un lado a otro, mientras la mujer permanece con los ojos cerrados.

“Y si yo muero mañana, no quiero que me hagan nada, porque yo me lo estoy haciendo en vivo”, planteó Alonso que en ningún momento se le vio con mascarilla.