Foto de una niña aterroriza en redes sociales, ¿enfermedad o ilusión óptica?

Una fotografía ha conmocionado en redes sociales porque le ha jugado una mala pasada a la vista de muchos internautas.

Según se puede ver en la foto compartida vía Facebook, una niña notablemente fastidiada posa hacia la cámara, sin embargo lo que resalta es la aparente forma de sus piernas, las cuáles se ven preocupadamente delgadas.

La reacción de los usuarios ante la imagen no se hizo esperar en las redes sociales y compartieron la imagen, realizando varias teorías sobre la condición de la pequeña: que podría tener una enfermedad grave que le haya puesto las piernas así, por lo que que se podría ayudar a la familia. No obstante, estos internautas no tomaron suficente atención a la imagen e hicieron sus conjeturas.

La foto de la niña, que tuvo miles de comentarios, ‘likes’ y compartidos, tiene una ilusión óptica de la que nadie se dio cuenta. Si uno se acerca lo suficiente a las piernas de la niña notará que entre sus manos cuelga una bolsa con palomitas, que coincide con el color del pasto de la cancha que sirve de fondo, que crea la ilusión de hacer un espacio entre las piernas.

Así que la lección que ha dejado es que siempre habrá que fijarse bien en las cosas antes de emitir una opinión.