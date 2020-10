Fue apuñalada por su pareja y se hace la muerta para sobrevivir

España.- Miriam nunca creyó que su pareja fuera a ser violento, pero el día en el que casi la asesinó, se dio cuenta de la realidad. Su pareja la apuñaló en el pecho con un cuchillo, a sólo un milímetro de la aorta.

El me dejó claro en ese momento que yo no iba a salir viva de la casa", relata.

Aunque intentó defenderse, las fuerzas eran pocas. Asegura que intentó dialogar con él por casi cuatro horas, mientras ella se desangraba, informa Antena 3.

Intentó escapar por las escaleras, pero el la detuvo, "me dio dos puñaladas, esperó a que me desangre y después me cortó el cuello".