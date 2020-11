Gasolinera confunde diésel con combustible premium por casi un día completo

Llenar el automóvil de gasolina parece una actividad relativamente sencilla pero, de vez en cuando, alguien comete un error y llena accidentalmente su vehículo con el combustible incorrecto.

Esta situación es una confusión vergonzosa, pero no es nada comparado con lo que sucedió en una gasolinera en Hamilton, Ontario, Canadá.

Según información de The Hamilton Spectator, un error del proveedor en la gasolinera U Plus Gas hizo que el diésel saliera de las bombas premium y la premium saliera de las bombas diésel. Los clientes obviamente no se darían cuenta ya que el proveedor llenó accidentalmente el tanque subterráneo premium con diesel, y lo mismo ocurrió con el tanque diésel.

Como era de esperar, los problemas comenzaron a surgir rápidamente. Una de las víctimas fue Kristine Bartlett, quien llenó su Audi con lo que ella pensó que era diesel. Ella mencionó al periódico que el automóvil comenzó a “chisporrotear y a chirriar" inmediatamente después de salir de la estación de servicio.

Al regresar a casa, le contó a su esposo sobre el problema y él le preguntó si se había llenado de gasolina por error. Su respuesta fue "No soy estúpida" pero, sin saberlo, había hecho precisamente eso gracias a la confusión del proveedor.

La estación finalmente se dio cuenta del problema y dejó de vender combustible para evitar daños mayores. Sin embargo, había pasado casi un día y era demasiado tarde para varias personas.

Por el lado positivo, el propietario de la estación dijo que no venden mucho diésel o premium, por lo que solo cree que cuatro o cinco vehículos se vieron afectados. Probablemente eso sea muy poco para los clientes afectados, pero, según se informa, el proveedor reembolsará a los propietarios por los daños.