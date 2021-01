Gimnasta pierde su casa en incendio; no tenía olfato por Covid-19

La gimnasta olímpica rusa Daria Shkurikhina perdió su casa durante un terrible incendio, pero no se dio cuenta cuando inició el percance debido a su falta de olfato causado por el Covid-19.

El departamento de la medallista de gimnasia rítmica se incendió completamente hace unos días, debido a que una vela que tenía encendida dentro de casa, se cayó y provocó que iniciara el siniestro.

La atleta señala que no se percató del incidente hasta que vio que había humo en el techo de la cocina. Seguramente te estarás preguntando ¿cómo es que no se dio cuenta que su casa estaba ardiendo en llamas?; la respuesta tiene que ver con la actual pandemia de coronavirus, ya que la atleta padecía Covid-19 y perdió el sentido del olfato y no pudo oler que su casa se quemaba.

Al percatarse del humo, corrió inmediatamente al dormitorio, pero ya todo estaba en llamas. Ante la intensidad del fuego, la gimnasta salió del departamento para pedir ayuda, y se encontró con la sorpresa de que los vecinos ya habían llamado a los bomberos.

Daria explicó que a consecuencia del incendio sus habitaciones se quemaron casi por completo, al igual que todos sus muebles. Una gatita y una chinchilla que tenía como mascotas fueron sacadas ilesas de entre las llamas. Además, la medalla de oro olímpica que ganó Daria Shkurikhina como parte del equipo en Beijing en 2008 quedó completamente intacta.

La deportista admitió su responsabilidad ante el incendio, ya que se descuidó y dejó sin vigilancia una fuente de fuego.

Unos días después del incidente, la campeona olímpica acudió personalmente a agradecer a los empleados del Ministerio de Emergencias que extinguieron el fuego en su departamento. Además, a través de sus redes sociales solicitó apoyo financiero a sus seguidores para poder recuperarse de lo ocurrido.

