Gobernadores panistas devolverán insumos médicos a federación por "penosa calidad"

Tamaulipas.- La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) tomó la decisión de regresar al gobierno federal, por su "penosa calidad", los insumos médicos que están enviando para el Covid-19.

A través de sus redes sociales, el grupo de gobernadores panistas difundieron tres fotografías de diferentes artículos, con la descripción: “Lamentable, preocupante e inaceptable”.

En las imágenes se pueden ver cajas de cartón con una hoja y el nombre del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar con batas azules, sin embargo, éstas son muy delgadas. En otra foto se observan cubrebocas de color blanco y en la última imagen se observa una bata azul prácticamente transparente.

Además, en la información aseguran que, “la cantidad de los insumos médicos que está enviando el gobierno federal a las entidades para atender el Covid-19 es absolutamente insuficiente”. Por ello, “hemos decidido devolverlos a la federación”.

Lamentable, preocupante e inaceptable: La cantidad de los insumos médicos que está enviando el @GobiernoMX a las entidades para atender el #Covid_19 es absolutamente insuficiente. Su calidad, penosa. Hemos decidido devolverlos a la federación. Juzguen pic.twitter.com/gGZXFsS0xB — Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (@GOAN_MX) April 15, 2020

Responde Secretaría de Salud

Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó que lo señalado por los mandatarios no es un error, sino que más bien es un problema de comunicación.

En su conferencia para informar el balance diario del Covid-19 en México, aseguró que las batas no son para los médicos y el resto de insumos tampoco tienen una indicación de uso clínico. Son para el personal comunitario, aclaró.

Descartó además, una confrontación con los panistas.

"Si nos están escuchando estos respetablísimos gobernadores, lo que les recuerdo es que estas batas e insumos que circularon la foto, no tienen indicación de uso clínico, no son para médicos o enfermeras porque es un material delgado, no es lo que se compró en China, aunque son de fabricación china, esto fue un donativo y lo que se pretende es tener una bata de uso simple para personal comunitario que tiene riesgo de exposición muy bajo".