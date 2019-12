Golpea con un bate a un administrador vinculado a supuesto caso de violación de su hija

Después de que fuera acusado de agresión de segundo grado contra un administrador universitario, un hombre presentó su testimonio ante el tribunal este lunes.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de diciembre, cuando Matthew Rygg salía de su casa y Patrick Ell lo golpeó brutalmente con un bate de béisbol, por lo que la víctima fue hospitalizada.

De acuerdo con reportes, el presunto agresor y el afectado se conocían desde años atrás, entre 2009 y 2017, mientras Ell trabajaba en la Universidad de Portland.

Sin embargo, en 2016, su hija Clara denunció que un compañero, con quien sostuvo “una corta relación romántica”, aprovechó que estaba bajo los efectos del alcohol para tener relaciones sexuales sin su consentimiento.

No obstante, la institución no suspendió ni expulsó al supuesto abusador, como lo había exigido la joven, tras no haber evidencias del delito, decisión en la que Rygg jugaría un papel importante.

Ante lo sucedido, el individuo arremetió contra el administrador y, en 2017, al ver que sus intentos por castigar al presunto responsable fracasaron, abandonó el campus.