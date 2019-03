Google se adelanta 3 años a Sony y Microsoft

El día de ayer, Google presentó su nuevo servicio de streaming para videojuegos que, al estilo de Netix para las películas y series o de Spotify para la música, permitirá a los usuarios jugar desde cualquier sitio mientras dispongan de conexión a internet. De este modo, Stadia se adelanta a los principales competidores de la industria por lo menos tres años, tiempo en que las redes 5G permitirán un servicio similar.

El nuevo servicio tendrá 10.7 teraflops de capacidad, es decir, 3.7 más potencia que un Xbox One y que un PlayStation 4 Pro, que cuenta con 4.2 teraflops, lo que se traduce en la posibilidad de tener grácos 4K a 60 cuadros por segundo, aunque esto depende del ancho de banda, ya que de ser menor, la resolución lo será también.

De acuerdo con el especialista en videojuegos Vladimir Arteaga, esto acabará con la era de las consolas, ya que una de las principales ventajas de Stadia, es que “no necesitarás comprar una consola ni sus juegos, solamente pagarás por tu servicio y dispondrás de los mejores juegos sin necesidad de nada más, sin embargo, se requerirá de televisiones que incluyan Stadia, o Chromecast que estén vinculados con el nuevo servicio”.

México tendrá que esperar

Asimismo, el experto en videojuegos con más de 15 años en la industria, indicó que en México, este servicio no estará disponible en unos años, debido a la calidad de conexión de internet con la que se cuenta en el país. “No ve este servicio, al menos masicado hasta 2022, salvo ciudades que se compruebe que el PING (velocidad con la que se envía y regresa información de una PC a un servidor) es muy bueno, lo que signica que de estar disponible el servicio, solamente lo estaría en ciertas zonas”.

Al cuestionarle por qué Google se adelantó a los principales líderes de la industria como Microsoft o Sony, Arteaga considera que se debe a dos razones, la capacidad para brindarlo de manera optima, y por una cuestión de negocios. “Google ya cuenta con la infraestrucura para brindar el servicio, debido a que posee servidores que tienen la potencia que actualmente no pueden ofrecer un PlayStation o un Xbox”.

“Igualmente, Sony y Microsoft llegan algo tarde a los juegos alojados en la nube, debido a que operan con una gran cantidad de distribuidores, lo que signica que sus compromisos de negocio les impiden lanzar un servicio, que eliminará la venta de consolas y juegos físicos”.

Según Aertega, Sony ya ha intentado algo similar en el pasado, sin embargo debido a los tratos comerciales con distribuidores el proyecto no logró concretarse. Sony lanzó en el pasado una consola portable que no necesitaba juegos físicos para funcionar, sin embargo debido a la relaciones comerciales de la firma con sus distribuidores, no se logró posicionar la consola portatil, debido a que simplemente no habría ganancias para quienes la vendieran".

5G necesario para jugar en línea

Otro punto importante para que Google pueda brindar este servicio sin problema alguno, es que se necesita una buena conexión a internet, por lo que Stadia estará disponible en los países que cuenten con la nueva red 5G.

“Los países que contarán con 5G serán los primeros en disfrutar de Stadia, debido a que la nueva red tiene una latencia (retraso temporal dentro de una red) menor a cuatro PING, lo que signica que cuando estés jugando en línea y muevas tu control, tendrás una respuesta muy similar a tener una consola conectada a una pantalla o PC”.

Asimismo, esta servicio tendrá efectos en YouTube, debido a que los usuarios de Stadia podrán pedir ayuda a Google Assistant durante un punto especialmente difícil durante un videojuego. El Asistente de Google detectará automáticamente dónde está el jugador en el juego y mostrará el video de YouTube más relevante para ayudar.

“Google se adelanta también a Sony y Microsoft porque está vinculando a sus principales generadores de contenido, por lo que cuando estés jugando y y te atores en alguna parte, podrás decirle a Stadia 'me atoré' y acto seguido desplegará un videotutorial de tu youtuber favorito para saber por dónde pasar, por lo que tendrás las guías a primera mano. Es un servicio de valor agregado que nadie más tiene, sin embargo, afectará signicativamente a todos los medios que realizan hacen guías”, indicó Arteaga.