Colombia.- Una mujer denunció haber sido maltratada física y psicológicamente por su jefa debido a que presuntamente esta le tenía celos.

Los hechos se registraron en el municipio de Tunja, en Colombia, cuando después de que una compañera de trabajo y la jefa la golpearan, decidieron tomar unas tijeras y cortarle el cabello.

Lo que hace es coger unas tijeras y yo pensé que me iba a apuñalar, cogió unas tijeras y lo que dijo fue ayúdenmela a coger y me cogieron de los dos brazos, me lastimaron, me pegó en mi cara, me pegó puños en la cabeza, cogió las tijeras y me cortó mi cabello”, expresó la mujer al medio local Blu Radio.

Según información de Infoabe, tras ser agredida física y mentalmente durante meses, la mujer decidió acudir a las autoridades para denunciar, pero el esposo de su jefa le había mandado mensajes amenazantes por WhatsApp.

Me escribe y me dice que no me meta con ellas porque son muy peligrosas, eso es lo que me da temor que uno salga y uno nunca sabe y me pueden coger y me pueden matar”, comentó.