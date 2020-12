Hábitos de fin de semana para tener un lunes más productivo

¿Esperas con ansias el fin de semana y el domingo te sientes abrumado porque el lunes está por llegar?

Es difícil disfrutar los días de descanso cuando se tienen pendientes que deberán atenderse el lunes. Pero es importante que aprendas a hacerlo porque esto influye directamente en la productividad que tendrás en tu semana laboral.

Al menos así lo considera el experto Benjamin Spall, coautor de My Morning Routine, libro que fue nombrado uno de los mejores materiales de negocios en la lista Amazon 2018.

Spall entrevistó a 300 líderes, empresarios, deportistas y personalidades destacadas durante cinco años para conocer sus rutinas diarias y hábitos que incrementan su éxito y productividad.

Después de analizar los hábitos, llegó a siete principales que adoptan en fines de semana para tener un lunes más productivo y sencillo. Toma nota.

El descanso es un factor clave en la productividad de personas exitosas. De acuerdo con el investigador, el cuerpo (y cerebro) no funcionará de la mejor manera si no se le da el descanso adecuado.

Jeff Bezos, CEO de Amazon, va a dormir temprano. Recalca que cuando duerme ocho horas, mantiene una mejor actitud al día siguiente y eso también le permite una mejor toma de decisiones.

No todo en la vida es trabajo y esto deben comprenderlo hasta los CEOs con más pendientes. Pasar tiempo de calidad con la pareja y la familia el fin de semana puede darte ánimo para la siguiente semana de trabajo.

No tiene que ser una salida a algún destino, basta con una buena tarde de juegos, charlas y deporte.

Después de trabajar, Bill Gates pasa tiempo con su familia. Melinda Gates dijo a The Cut que ella, Bill y su hija Phoebe tratan de cenar juntos tan a menudo como pueden, generalmente a las 6:00 o 7:00 p.m.

Los fines de semana se relajan con partidas de tenis o bridge.

Por supuesto, hay días que la semana no alcanza para terminar todo el trabajo. Si aún tienes pendientes, la sugerencia de Benjamin Spall es terminarlos el sábado en la mañana, así no pensarás en ellos el resto del fin de semana. De inmediato tendrás un peso menos encima.

Las mentes ordenadas tienen una estrategia de trabajo clara al iniciar la semana. Esta puede cambiar conforme avanzan los días, pero la “columna vertebral” ya está hecha.

Algunos estrategas comienzan a trabajar en ella por una hora el domingo por la noche y otros inician en lunes por la mañana con ella. Esto les da más tranquilidad sobre la ruta a seguir y los resultadsos que pueden esperar.

“El domingo es de reflexiones, comentarios, estrategia y preparación para el resto de la semana”, le dijo Jack Dorsey, cofundador de Twitter a Brooke Potter, autora de Becoming More Productive: The Secrets of Successful People Revealed.