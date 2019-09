Habla al 911 por ayuda tras accidente; se ahoga dentro de su camioneta en EU

"No vas a morir. No sé por qué te vuelves loca", le dijo una telefonista del 911 a una mujer quien habló para pedir ayuda, porque estaba en su camioneta cuando las aguas de las inundaciones alcanzaron su vehículo, en Arkansas.

Debra Stevens, de 47 años, estaba en su ruta para entregar periódicos a las 04:38 horas del pasado 24 de agosto cuando quedó atrapada en el estacionamiento de una unidad habitacional que empezó a inundarse.

ABC News reporta que la fuerza del agua hizo que el vehículo se enfilara hacia un río cercano y además quedó enmedio de varios cables.

NBC News menciona que la mujer quedó atrapada en su vehículo, por lo que llamó a emergencias. Le contestó Donna Reneau, quien estaba trabajando su último turno porque ya había presentado su renuncia.

Como el agua subía, Stevens entró en pánico. Reneau le dijo: "Señora Debbie, ¡cállese! Tiene que escucharme". Y siguió: "Eso le enseñará a no manejar hacia el agua. No entiendo cómo no lo vio".

En la llamada, que duró más de 20 minutos, Stevens rogó por ayuda: "Tengo una emergencia, una emergencia severa". "No puedo salir y tengo un miedo de muerte, ¿puede ayudarme?". En repetidas ocasiones, la mujer suplica y le dice a Reneau que no sabe nadar.

Si te alocas, sólo perderás tu oxígeno. Cálmate", la regañó la telefonista.

A los 15 minutos de haber iniciado la llamada, Reneau comenzó a recibir pedidos de ayuda de otros residentes por la inundación. Más tarde, la mujer del 911 intentó decirle a los bomberos dónde estaba Stevens.

"Señora Debbie, ¿puede tocar el claxon?", "mi claxon está muerto (...) Todo está muerto", respondió.

En algún momento, la telefonista preguntó por la víctima: "¿Señora Debbie?, ¿señora Debbie? Oh, por Dios. Parece que está debajo del agua".

Los equipos de rescate llegaron al menos una hora después de que acabó la llamada. El equipo de emergencia intentó reanimarla, pero no lo logró.

De acuerdo con las autoridades, las unidades de bomberos y agentes de Fort Smith tuvieron muchas llamadas por las inundaciones y tuvieron dificultades para hallar a Stevens.

Estoy devastado por esta muerte y mis oraciones están con los familiares y amigos de la señora Stevens", dijo el jefe policiaco, Danny Baker.

Sobre la telefonista, afirmó: "No podemos investigar a alguien que ya no trabaja aquí (...) Sin embargo, estamos viendo cómo entrenar mejor a nuestro equipo".

Una cuñada de Stevens dice que era una mujer que amaba a los niños y ayudaba a las personas mayores en su iglesia.