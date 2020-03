Hallan a joven desaparecido en hospital siquiátrico

Jalisco.- Hace tres años, Adolfo salió de su casa en un pequeño poblado de la sierra veracruzana para hacer su vida, y aunque mantuvo comunicación con su madre durante las primeras semanas, pronto cesaron las llamadas y ella lo comenzó a buscar.

El pasado 12 de marzo, los integrantes de la Brigada de Búsqueda Nacional en Vida lo encontraron internado en un hospital siquiátrico de Zapopan.

La manera en que llegó a Jalisco no está clara, pero el ímpetu con el que buscan las 80 familias que forman parte de la brigada fue lo que permitió dar con su paradero.

En su cuarto día de trabajo, el grupo visitó el Hospital Civil de Guadalajara, en donde un médico le recomendó asistir también al Instituto Jalisciense de Salud Mental (Salme), por lo que, con apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, se dirigió al lugar.

Adolfo insistió con varias de las integrantes: les dijo que su madre vivía en Veracruz y que ella no sabía dónde estaba él. Antes de dejar el lugar, María de la Luz lo volvió a entrevistar.

Me dijo que le llamara a su mamá y me dio un teléfono, lo empecé a apuntar en el teléfono y cuando vi que eran 10 números dije: ‘Aquí hay algo’. Él me decía: ‘¡Márcale!’ y le piqué. Cuando contestaron pregunté por su mamá y me dijeron que quién la buscaba, les expliqué lo que pasaba y me dijeron que llamara en 10 minutos porque la iban a ir a buscar, era la tienda del pueblo”.