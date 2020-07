Harvard acepta a joven que recogió basura para pagar sus estudios

Harvard admitió a un estudiante de 24 años para el ciclo escolar de otoño en la Facultad de Derecho, luego años de esfuerzo por parte de éste recolectando basura para poder pagar su educación.

Rehan Staton, un estudiante graduado de Maryland, obtuvo un lugar en una de las escuelas más prestigiosas de Estados Unidos tras haber enfrentado una serie de problemas financieros y personales desde temprana edad.

Según medios estadounidenses, Staton trabajó después de graduarse de la secundaria y durante su estancia en la Universidad de Maryland en la empresa sanitaria Bates Trucking & Recollection para mantener a su hermano menor y a su padre.

“La vida era bastante normal hasta que tenía ocho años”, dijo Rehan en entrevista con CNN, posteriormente se enfrentó al abandono de su madre y a los problemas financieros desencadenados a partir de que su padre intentó criar a su hermano y a él por su cuenta.



“Mi mamá abandonó a mi papá, mi hermano y yo cuando regresó a Sri Lanka”, dijo Staton a Boston Globe.

“Probablemente era demasiado joven para notar algunas de las cosas que sucedieron, pero sé que fue malo”.

Continuó “Las cosas seguían cayendo sobre nosotros. Mi padre perdió su trabajo en un momento y tuvo que comenzar a trabajar en tres lugares para poder mantenernos. Llegó al punto en que apenas pude ver a mi padre, y gran parte de mi infancia fue muy solitaria”.

El joven fue atraído por el boxeo profesional durante el último año de secundaria, no obstante, experimentó una grave lesión en el brazo que terminó con su sueño.

Cuando fue aceptado en la Bowie State University, un profesor se enteró de su historia y persuadió a la junta de admisiones para que lo transfiriera a la Universidad de Maryland.

Después solicitó un empleo como trabajador de saneamiento para poder pagar su educación y ayudar a su padre que había sufrió un derrame cerebral.

After high school I got rejected by every college I applied to, so i opted to work in the sanitation field to help my pops out.



A chance to go to college came and My brother chose to drop out so I could go.



Years later... I got accepted to Harvard Law School.



I love you, bro pic.twitter.com/QNSoDHHsnq