Hay un fondo de pantalla que deja inservible tu Android ¿La razón?

Un celular es tan único como su dueño. Almacena información personal, recuerdos, juegos, aplicaciones, elementos que pueden decir mucho de alguien. Y uno de los elementos de personalización más importantes es el fondo de pantalla, solo que uno resultó ser muy peligroso.

Diversos medios del mundo han dado a conocer que, debido a un error en los smartphones Android, al establecer una determinada imagen como fondo de pantalla los dispositivos deja de funcionar correctamente.

El problema tomó relevancia luego de que el filtrador Ice Universe tuiteó la imagen que causa el error, lo que posteriormente fue verificado por otros medios como 9to5Google y Android Authority.

WARNING

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL

— Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020