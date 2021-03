¡No se esperaban la fama! Hermanas se vuelven virales con video "Claro que yes"

República Dominicana.- A cuatro niñas que se hacen llamar "Las Chiquitas", les cambio la vida canta la pegajosa canción "Claro que yes". El video que se subió originalmente ha ganado miles de reproducciones y likes.

El grupo está conformado por Alezka de siete años, María Lucía de nueve, Fracielis y Eymi de 11, quienes se inspiraron en un grupo coreano para formar su propio conjunto musical con el objetivo de entretenerse. Tres de ellas son hermanas y la cuarta es su prima.

Su vida dio un giro que no se esperaban, cuando el padre de las hermanas compartió uno de sus videos en las redes sociales y ese día junto con el étito obtenido llegó la fama.

El señor Vázquez, aseguró que las niñas traen el don artístico en el ADN pues anteriormenté él se dedicaba a la música e inclusó grabó algunas canciones. En su juventud no pudo destacar pero ahora está muy entusiasmado con la idea de que las pequeñas cumplan su sueño. Aclaró que está al pendiente de su contenido y no dejará que hagan "bailes raros", ni digan groserías.

El padre de las niñas dijo que tratará de que sus hijas lleven una vida normal, que jueguen y se vistan de acuerdo a sus edad; pero también seguirá con el proyecto musical por lo que se comprometió a componer nuevas canciones.

Fue tanta la pupularidad y el impacto que obtuvieron en Latinoamérica "Las Chiquitas", que hasta Luis Abinader, el presidente de República Doiminicana, las felicitó.

Niños del planeta pórtense bien, que un futuro les espera. ¡Muy de acuerdo con Las Chiquitas! Yes, yes, yes, ¡claro que yes!”, escribió el mandatario.

La compañía de streaming contactó a los padres de las menores para convertirlas en la imagen de una campaña para la película “Hoy sí”, protagonizada por Edgar Ramírez y Jennifer Garner.

La comedia familiar está basada en el libro infantil de Amy Krouse Rosenthal y Tom Lichtenheld. En el se cuenta la historia de unos padres que usualmente dicen que no a todo pero deciden ceder el control a sus hijos por un día, lo que desata divertidas aventuras.

Si bien la letra de la canción originalmente hablaba de seguir estudiando pese al coronavirus, Netflix le hizo alguna modificaciones y grabó un nuevo video mostrando algunos avances del filme.

En la descripción del video de la compañía, tiene más de 248 mil visualizaciones y 17 mil me gusta.

¿Ya se estrenó '¡Hoy sí!'? ¡Claro que yes! ¿La vas a ver? ¡Claro que yes! ¿Respondiste esto cantando? ¡Claro que yes! ¡Yes, yes, yes, yes, yes! 'Hoy sí'”, se lee.