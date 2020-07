Hombre armado toma veinte rehenes en un autobús en Ucrania

Un hombre armado que llevaba explosivos tomó como rehenes a unos veinte pasajeros de un autobús en Lutsk, ciudad del oeste de Ucrania, indico la policía el martes.

"Un hombre tomó el control de un autobús con unos veinte pasajeros a bordo en el centro de Lutsk, hay explosivos y armas", declaró la policía regional en Facebook.

La policía nacional ucraniana indicó por su parte en un comunicado que "hubo dos disparos en dirección de las fuerzas del orden" y que "el atacante lanzó una granada desde el autobús que por suerte no estalló".

El hombre también dice haber escondido "en otro lugar un artefacto explosivo que podría activarse a distancia", según la fiscalía general ucraniana.

El centro de Lutsk, ciudad de unos 200 mil habitantes a 400 kilómetros al oeste de Kiev, quedó cerrado a la circulación, según el ministerio del Interior.

Las imágenes difundidas por los medios locales mostraron un minibús detenido con dos cristales rotos y las cortinillas cerradas.

Varios policías armados fueron desplegados al lugar, así como un vehículo blindado.

El hombre llamó a la policía y se presentó con el nombre de Maxime Plojói, dijo en Facebook el vice ministro del interior Antón Gerashchenko, sin precisar cuáles son sus reivindicaciones o sus motivaciones.

Más tarde Gerashchenko dijo que el sospechoso se llamaba Maxime Krivoch, un ucraniano de 44 años, condenado dos veces por "fraude" y tenencia ilegal de armas, entre otros.

Según Gerashchenko, en internet hay un libro firmado por Maksim Plokhoy y titulado “Filosofía de un criminal", que describe la experiencia de un hombre en prisión.

“Durante 15 años han estado corrigiéndome, pero no me he corregido, al contrario, más que nunca me he convertido en quién soy", dice un extracto del libro, apuntó Gerashchenko.

Según el viceministro pasó diez años en prisión en Ucrania.

"Estamos negociando", dijo Gerashchenko a la AFP y habló del "estado mental complejo" del hombre.

Medios ucranianos reportaron que se pudieron escuchar disparos cerca del lugar del incidente. No estuvo claro de inmediato si alguien había resultado herido.

El presidente del país, Volodymyr Zelenskiy, dijo que está monitoreando la situación personalmente.

“Se han escuchado disparos, el bus está dañado", afirmó Zelenskiy en un comunicado en Facebook, añadiendo que se estaban tomado medidas para resolver la situación sin víctimas.

Ucrania, una exrepública soviética, se enfrenta a la proliferación de armas ilegales, un problema exacerbado desde que en 2014 empezó una guerra contra los separatistas prorrusos en el este de su territorio.

Desactivan explosivos

Dos artefactos explosivos fueron desactivados el martes en un mercado en Kiev gracias a una pista anónima a la policía, informó el alcalde la capital ucraniana.

La policía local recibió la llamada avisando que había bombas debajo de dos kioscos en el mercado al norte de Kiev, informó el alcalde, Vitali Klitschko, en su página de Facebook.

“Policías y expertos antiexplosivos confirmaron el hecho y hallaron los artefactos peligrosos. Policías y rescatistas evacuaron a los presentes y sellaron el perímetro”, expresó Klitschko, añadiendo que los dispositivos fueron desactivados.

Por otra parte, la policía de Kiev informó que estaba tratando de confirmar reportes de otros explosivos en una plaza cerca de la estación del metro en Minska, cerca de donde está el mercado.