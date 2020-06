Hombre blanco quema rostro a mujer que participó en protestas

Un ataque contra una adolescente birracial en Madison es investigado el jueves como delito de odio después que la joven reveló a la policía que un hombre blanco la quemó con líquido de encendedor a pocas cuadras del lugar de las protestas frente a la legislatura.

Althea Bernstein, de 18 años, dijo a la policía que iba en su auto cerca del Capitolio alrededor de la 1:00 de la mañana del miércoles y se detuvo en un semáforo con su ventanilla baja. Escuchó a alguien lanzarle un insulto racista y vio a cuatro hombres blancos.

Uno de ellos le roció el líquido en la cara y el cuello y le arrojó un encendedor en llamas. La adolescente agregó que puso en marcha su auto, apagó las llamas y condujo hasta su casa, donde su madre la alentó a acudir al hospital. Allí fue atendida por las quemaduras. El personal del hospital cree que el líquido era bencina de encendedor, de acuerdo con la policía.

Four white supremacists set a biracial woman on fire in Wisconsin.



They yelled "N****R" at 18-year-old Althea Bernstein, sprayed lighter fluid on her face and neck, and then threw a flaming lighter that ignited the fire.



Absolutely horrific. And absolutely unacceptable. pic.twitter.com/YznUZuZxQS