Hombre compra soldadora en línea y recibe bolsa de basura y una frazada sucia

Argentina.- Un hombre denunció en redes sociales que recibió una bolsa con basura y una frazada sucia en lugar de una soldadora que había adquirido en línea.

Según información de Telefe, el hombre reside en la localidad Villa Elvira en La Plata, Argentina, y había adquirido en el sitio Mercado Libre una soldadora Gamma electrica Turbo 2200 con accesorios.

Sin embargo, cuando abrió el paquete no encontró su pedido, sino una bolsa con basura y una frazada sucia, así mismo, el afectado comentó que es probable que su pedido habría sido cambiado por un intermediario.

La pedí hace cuatro días por Mercado Libre, usé mi cuenta y la compré para poder trabajar y me encontré con esto. La fecha de entrega era hoy pero claramente no puedo hacer nada, ya hice la denuncia correspondiente con atención al cliente y tengo que esperar hasta el 8 de octubre para que me den una respuesta", contó.