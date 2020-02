Hombre cristiano afirma que show de JLo y Shakira fue porno y pone demanda

El espectáculo de medio tiempo de la reciente edición del Super Bowl, en donde la participación de Shakira y Jennifer López dejó a más de uno con el ojo cuadrado, ha causado malestar en un sector más conservador, el cual ya ha expresado su enojo respecto al show, aunque hay un caso que ha pedido una millonaria indemnización por tal “acto pornográfico”.

Un activista cristiano, identificado como Dave Daubenmire, exigió 867 billones de dólares como indemnización, por los “daños morales” causados por el evento “porno” protagonizado por la colombiana y la estadounidense.

Daubenmire es un exentrenador de futbol en un instituto de Ohio, Estados Unidos, y que ahora ejerce como locutor de radio online.

En el primer programa que emitió tras la Super Bowl, aseguró que el evento fue “un ejemplo de discriminación cristiana, más propio de un club de striptease que de un partido de futbol”, que puso su alma en “peligro de fuego infernal”, por lo que acaba de anunciar en sus redes sociales que demandará a la NFL por la cantidad multimillonaria.

“¿Hubo alguna advertencia de que su hijo de doce años, cuyas hormonas recién comienzan a funcionar, podría tener una excitación sexual?”, preguntó Daubenmire en un video difundido en la plataforma Youtube.

“Hablo en serio aquí. Estoy buscando un abogado para realizar una demanda colectiva contra Pepsi y la NFL por complacer a la pornografía. Tal vez esa no sea la acusación correcta, no soy un abogado. Pero lo que vimos ayer fue una actuación del club de striptease en el medio tiempo en el Super Bowl”.

La razón a la que apela Daubenmire para demandar a la liga es la falta de un aviso previo al espectáculo, para evitar que los menores de edad lo vieran, aunque no deja muy claro el por qué no cambió de canal en el momento en que empezó el evento.

“La corte podría decir: ‘Eso no se aplica aquí porque el derecho a producir pornografía no anula su derecho a no verla’? Sí, bueno, pero no me dijeron que lo vería. Acaban de meterla a mi sala de estar. ¡No me dijeron que iban a haber tiros en la entrepierna!”, manifestó el individuo.