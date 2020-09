Hombre denuncia no ser atendido al presentar síntomas de Covid-19 y muere en su casa

Argentina.- Hombre denuncia en un video no ser atendido después de presentar síntomas de coronavirus (Covid-19) y muere en su casa.

Gabriel Alejandro Paz tenía sobrepeso y problemas de tiroides, y empezó a presentar síntomas de coronavirus, por lo que se comunicó con el 911 y con el SAMEC (Dirección de Emergencias) en Salta, Argentina, para que lo guiaran con los pasos a seguir de acuerdo al protocolo, sin embargo, al no tener respuestas, el hombre decidió grabar un video para pedir ayuda.

Hola, soy Gabriel Alejandro Paz. Hace poco tuve un cuadro de gripe, pensé que era gripe. Y la verdad que ahora tengo una tos que apenas puedo hablar. Quería pedirle a mis amigos, por favor, si pueden compartir para que me ayuden y me puedan ver, me cansé de escribir y de llamar, y no te dan bolilla. Por favor, compartan", comentó.