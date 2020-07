Hombre golpea a chofer por pedirle usar cubrebocas en autobús en NY

Un hombre golpeó a un chofer que le pidió que utilizara cubrebocas al abordar un autobús, ya que es una de las medidas de las autoridades de la ciudad Nueva York para contener el brote de coronavirus.

El pasajero subió al vehículo de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) cerca de la Avenida Madison, en Manhattan, después de las 2 de la mañana del pasado 20 de julio.

Cuando el conductor del autobús se percató de que el hombre no portaba un cubrebocas, le pidió que se detuviera, ya que no podría permanecer a bordo si no utilizaba una prenda para tapar su rostro.



El pasajero enfureció por la petición del chofer, de 62 años de edad, y lo golpeó en la cara. Posteriormente bajó del vehículo para escapar del lugar.

El conductor del sistema MTA fue trasladado a un hospital cercano de Manhattan por el dolor y la hinchazón que le provocó el golpe, aunque se reporta estable.

El Departamento de Policía de Nueva York difundió, a través de Twitter, la imagen del sospechoso de agredir al chofer del autobús y ofreció una recompensa de 2 mil 500 dólares por información que ayude a su captura.

WANTEDfor an Assault in the vicinity of Madison Avenue & East 29th Street #flatiron #manhattan @NYPD13Pct On 07/20/20 @ 2:30 AMReward up to $2500Seen him? Know who he is?Call 1-800-577-TIPS or DM us!Calls are CONFIDENTIAL! #yourcityyourcall pic.twitter.com/dIZSzyzvFp