Hombre muestra los estragos que le dejó el coronavirus a su cuerpo

Un hombre de California compartió en redes sociales una fotografía mostrando los estragos que le dejó la enfermedad por coronavirus, luego de permanecer casi dos meses en situación crítica en un hospital.

Mike Schultz, un enfermero de San Francisco, se volvió viral en las redes por publicar el antes y después de sus seis semanas internado, tras haberse contagiado durante su asistencia al evento público Miami Winter Party Festival a inicios de marzo.

Schulz de 43 años aparece en una fotografía un mes antes de enfermarse, con un cuerpo atlético y robusto de casi 190 libras (90 kilos); en la segunda imagen, luce demacrado y bastante delgado, según sus declaraciones, con casi 50 libras menos de peso (23 kilos).

“Entre otras cosas, Covid 19 redujo mi capacidad pulmonar con neumonía. Durante ocho semanas he estado lejos de mi familia y amigos. Me fortalezco cada día y trabajo para aumentar mi capacidad pulmonar. Esta vez volveré a donde estaba de forma más saludable. Tal vez, incluso, haga cardio cardio. # covid19 #caronavirus #recovery #godblessmynurses”, añadió.

De acuerdo con una entrevista para BuzzFeed News, el enfermero ingresó el 16 de marzo al Hospital Sinaí de Nueva Inglaterra, dos días antes había llegado a Boston desde San Francisco para visitar a su novio, el DJ Josh Hebblethwaite, sin ningún síntoma de coronavirus aparente.

No obstante, poco a poco comenzó a experimentar malestares y fue ingresado de emergencia a la unidad hospitalaria.

Para cuando llegó, Schultz ya sufría problemas para respirar, llevaba temperatura elevada y sus pulmones comenzaban a llenarse de líquido.

En el primer día recibió oxígeno por la nariz, luego a través de una máscara facial completa, al final los médicos lo sedaron.

El hombre de 43 años dijo que estuvo intubado durante cuatro semanas y media, para el resto de su estadía fue puesto en recuperación.

“Estaba muy débil. Esta fue una de las partes más frustrantes", dijo. "No podía sostener mi teléfono celular, era muy pesado. No podía escribir, porque mis manos temblaban mucho".

También señaló que había perdido completamente la noción del tiempo. "Pensé que solo había pasado una semana", recordó.

Cuando decidió asistir al evento masivo, donde también se registraron 38 casos positivos y tres muertes por Covid-19, Schultz pensó que por ser joven, estar en forma y sano no le iba a pasar nada, y que no era “tan grave” la enfermedad.

"No pensé que fuera tan grave como hasta que las cosas comenzaron a suceder. Pensé que era lo suficientemente joven como para que no me afectara, y sé que mucha gente piensa eso", indicó.