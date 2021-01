Hombre pasa 3 meses escondido en aeropuerto por miedo al Covid-19

Nueva York.- Una jueza imputó a un hombre por ingresar en un área restringida del aeropuerto de Chicago, donde vivió tres meses sin ser detectado por miedo a regresar a casa y contagiarse de Covid-19, según informó este lunes el diario Chicago Tribune.

Aditya Singh, de 36 años, aseguró a las autoridades que tenía miedo de volar para regresar a su casa en California por la pandemia, por lo que se pasó tres meses desde octubre hasta el pasado sábado viviendo en un área restringida del aeropuerto de O'Hare International sin ser detectado.

Singh fue detenido el sábado, después de que unos empleados le pidieran identificarse y de que mostrara un pase que pertenecía a un trabajador de este zona restringida del aeropuerto que lo había perdido.

El californiano vivió durante tres meses gracias a la comida que le daban los pasajeros y su habilidad para escabullirse llamó la atención de la jueza que dirime su caso, quien mostró su incredulidad en la vista celebrada este domingo.

"Si he entendido correctamente, me están diciendo que una persona que no era empleado y no estaba autorizada ha estado supuestamente viviendo en una parte segura de la terminal del aeropuerto de O'Hare desde el 19 de octubre de 2020 al 16 de enero de 2021 sin ser detectado ¿Lo he entendido correctamente?", aseguró la jueza del distrito de Cook Susana Ortiz.