Hombre pierde sus dedos tras complicaciones por Covid-19

Un hombre de California pasó 64 días internado debido al coronavirus, sufriendo otras complicaciones médicas que lo llevaron a perder varios de sus dedos.

Gregg Garfield, de 54 años, fue el primer paciente internado en el Centro Médico Providence St. Joseph en Burbank, California luego de regresar de un viaje a Italia en febrero donde se contagió de Covid-19, apuntan medios estadounidenses.

Los síntomas de Garfield empeoraron una vez que fue internado, se le colocó el respirador que lo mantuvo con vida durante 31 días y desarrolló otras complicaciones originadas por el virus.

Tales como insuficiencia renal, insuficiencia hepática, sepsis, una embolia pulmonar, estallido de pulmones, también adquirió la cepa bacteriana Staphylococcus Aureus Resistente a la Meticilina (MRSA).

Todos sus dedos de la mano derecha y la mayoría de la izquierda fueron amputados debido a la forma en que el virus le afectó el flujo sanguíneo.

Según David Kulber, médico del Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles y encargado de las siguientes cirugías para reconstruir los dedos de Garfield, el Covid-19 suele afectar el torrente sanguíneo endovascular y por consecuencia el flujo sanguíneo.

Esta complicación origina otras afecciones como derrames cerebrales, y la anticoagulación.

El personal médico del hospital le dio la probabilidad de superviviencia del 1 por ciento debido a su condición, incluso fue llamado "el paciente cero", pero logró vencer las probabilidades y fue dado de alta a inicios de mayo.

Gregg Garfield of California & a dozen of his friends contracted COVID-19 while on a ski trip in Italy in February. He spent 64 days in the hospital, 31 of them on a ventilator. Gregg lost most of his fingers to COVID-19, & is urging people to take COVID seriously#MaskUpAmerica pic.twitter.com/d5mr1CtCiK