Hombre rescata niño sordo que se ahogaba en un río infestado de cocodrilos

Jamaica.- Un hombre se convirtió en un héroe al rescatar a un niño sordo que se ahogaba en un río infestado de cocodrilos.

Los hechos se registraron en un río ubicado en Bridgeport, Portmore, en Jamaica, cuando Jeffery Bowen de 40 años, localizó a un menor que se estaba ahogando en el agua.

Según información del medio The Star, el hombre visualizó al menor quien ya estaba rodeado de cocodrilos y de inmediato se puso en acción para sacar al niño del agua antes de que los animales pudieran alcanzarlo.

Venía del trabajo y un amigo me detiene y dice que hay un cuerpo en el agua, pero pensé que era un cadáver. Estaba oscuro en ese momento, así que realmente no podía ver en el agua", comentó Bowen.

Bowen informó que pasó unos 15 minutos tratando de guiar al niño, que tiene 12 años, fuera del agua, pero siguió a la deriva, pues no lograba escucharlo, fue entonces cuando Bowen decidió que tenía que saltar al agua.

Me acerco a él con un trozo de palo y él sostiene el palo y la rama se rompe y comienza a bajar de nuevo. Empujo el palo hacia atrás y él lo sujeta con más fuerza, así que lo jalo hacia adentro. No sé qué pasó, solo recuerdo que estaba en el agua como a la altura del cuello. La única vez que me asusté fue cuando salí y realmente miré hacia atrás. No tenía miedo en el agua porque mi mente estaba para salvarlo”, aseguró.