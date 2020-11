Hombre roba celular a luchadora y ella le da brutal golpiza

Argentina.- En el centro de Mar del Plata en Argentina, una joven de 20 años fue víctima de robo, y aunque el delincuente logró escapar con su teléfono, poco después lo pudieron capturar, y Brisa utilizó sus conocimientos en MMA (artes marciales mixtas) para darle su merecido al delincuente.

Durante el 10 de noviembre fue cuando sucedieron los hechos en la zona céntrica de la ciudad; Brisa salía de su trabajo, y tan sólo una cuadra después fue cuando el delincuente le arrebató el celular de la mano y huyó, según informa La Nación.

Por su parte, la joven contó durante una entrevista con El noticiero de la gente: "El chico es más alto que yo, porque mido 1.50, y me sacó mucha ventaja a pesar de que lo corrí.

Debido a los gritos de Brisa, vecinos y otras personas intentaron detener al ladrón, hasta que un grupo de repartidores lo logró.

Brisa se subió al coche de una compañera de trabajo para poder llegar hacia el delincuente, y cuando bajó, el hombre ya había sufrido una golpiza por parte de quienes lo detuvieron. Aun así, la joven también lo recibió con golpes.

Mientras comenzó a aplicarle sus conocimientos de MMA y jiujitsu, la joven le reclamó que le costó meses de su trabajo conseguir el teléfono, mientras que él en unos segundos pensaba hacerse de él.

Brisa mantuvo inmovilizado al ladrón durante varios minutos, hasta que llegó la policía al lugar para trasladarlo.

Este momento fue captado por varios testigos a través de sus teléfonos móviles, y ha sido compartido en diversas cuentas a través de las redes sociales.

Ojalá que este pibe no robe nunca más. Yo tengo la suerte de que me sé defender porque estudié MMA, pero no quiero que le pase a nadie más. Estoy orgullosa de cómo actué y no me arrepiento de haberlo hecho", aseguró Brisa.