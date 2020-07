Hombre tuvo la mitad de su cuerpo doblado por 28 años y por fin caminó recto

China.- “El hombre plegable”, un paciente que sufrió por 28 de una terrible artritis que lo obligaba a tener la mitad de su cuerpo doblado, finalmente salió del hospital caminando recto.

La comisión de salud de la provincia sureña china de Guangdong informó que Li Hua, de 46 años, abandonó el Hospital General de la Universidad de Shenzhen el 13 de junio luego de un año completo de tratamiento y cuatro cirugías que le cambiaron la vida.

Padecía rara enfermedad

Li era conocido como “El hombre plegable” o “El hombre navaja”, debido a que padecía una enfermedad llamada espondilitis anquilosante, una forma grave de artritis inflamatoria que comenzó a afectar su columna vertebral y sus grandes articulaciones a los 18 años.

La enfermedad se agravó a tal grado que su cuerpo quedó doblado por la mitad, es decir su cara terminó presionada contra sus piernas.

Su madre Tang Dongchen se convirtió en su cuidadora desde ese momento.

Podía matarlo

El doctor de Li, el profesor Tao Huiren, dijo a la televisora Ergeng TV que la deformidad de su paciente no solo era incómoda y podía causar daños en su columna vertebral, sino también podía provocar problemas en el corazón y pulmones debido a la presión a la que se veía sometido por su propio cuerpo.

Li Hua tenía lo que se conoce como espondilitis anquilosante. La grave deformidad de la columna vertebral puede ejercer presión sobre su corazón y pulmones, lo que lleva a una pérdida de la función del órgano y, finalmente, la muerte.

Señaló que la curación de “el hombre plegable” era tan complicada que incluso lo comparó con escalar el Monte Everest.

Desde la perspectiva de las habilidades médicas requeridas, fue como escalar el Monte Everest", dijo.

Le rompieron los huesos y los enderezaron

El profesor y su equipo en el hospital universitario pasaron dos semanas creando un plan de tratamiento y tres meses preparando a su paciente para la cirugía.

Tuvo cuatro cirugías de alto riesgo en agosto y octubre del año pasado, las operaciones tenían probabilidades de dejar a Li parapléjico o incluso morir en el quirófano.

Las operaciones involucraron romper los huesos del hombre en secciones y enderezarlos nuevamente, y el más largo tomó 10 horas y 25 minutos.

Volvió a caminar recto

Pero finalmente, en junio Li salió caminando recto del hospital, tras 28 años de haber estado doblado por la mitad.

Estoy muy feliz de poder dormir acostado de nuevo. No había dormido boca arriba en más de 20 años”, dijo al medio chino.

Cuando la enfermedad de “El hombre plegable” se agravó tanto, él tenía 18 años y su madre 40, por lo que al verla de nuevo, se dio cuenta de lo mucho que su progenitora había envejecido.

La primera vez que vi a mi madre después de la cirugía, de repente me di cuenta de lo mucho que había envejecido mientras me cuidaba todos estos años.

Para mí, el profesor Tao es mi salvador. No habría habido cura para mí sin él”, dijo.