Hotel despide a empleada por racismo contra afroamericanos

Una empleada del hotel Hampton Inn de Carolina del Norte fue despedida después de llamar a la policía por una familia afroamericana que estaba utilizando la piscina.

En un video que circula en redes sociales de casi 10 minutos, la ahora extrabajadora y dos policías se acercan a una mujer negra, identificada como Anita Williams-Wright, que disfruta de la piscina con sus hijos.

Posteriormente comienzan a interrogarla y le piden que demuestre que es una huésped del complejo.

“Siento que es discriminación. Tengo una habitación aquí”, dijo la mujer en el video en vivo que compartió en redes sociales.

“Esta señora aquí me está discriminando. Tengo una llave para entrar y puedo mostrarle que funciona. Tengo una habitación. No tengo que dar mi nombre. No violé la ley”, continúa diciendo.

Williams-Wright aseguró en el clip que la empleada del hotel no le solicitó identificación a otras personas que se encontraban utilizando la alberca o pruebas de que eran huéspedes.

“Eran dos personas blancas sentadas allí y ella no les dijo nada. ella me dijo: ‘Oh, porque siempre son personas como tú que usan la piscina sin autorización’. ¿Quién es la gente como yo?”.

Cuando terminó la discusión de ambas partes, Anita se retiró del área de la piscina con sus hijos para regresar a su habitación.

Luego de que se diera a conocer el video, la empresa hotelera emitió un comunicado disculpándose públicamente por lo sucedido y asegurando que la empleada ya había sido despedida.

Asimismo reafirmó su compromiso en contra del racismo o la discriminación por parte de su equipo de trabajo.

“Hampton by Hilton tiene cero tolerancia para el racismo o la discriminación de cualquier tipo. El sábado fuimos alertados de un video en línea de un incidente de un huésped en una e nuestras propiedades de franquicia”, se lee en la declaración.

“Nos movimos rápidamente para identificar el hotel y el huésped, de modo que podríamos contactarnos y revisar el asunto. Incluso cuando comunicamos nuestras expectativas a la propiedad y administración de la propiedad de Williamston el domingo, nos enteramos que el miembro del equipo ya no está empleado en el hotel”, añadió Shruti Gandhi Buckley, jefe global de Hampton by Hilton.