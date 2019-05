Indigna feminicidio de Itzel Nohemi, de 7 años, en Sonora

El cuerpo de la niña Itzel Nohemí, de 7 años, fue encontrado semienterrado, en un predio ubicado al despoblado del municipio fronterizo de San Luis Río Colorado, luego de siete días de intensa búsqueda.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AMIC), de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, localizaron el cuerpo de la menor en un predio desértico ubicado a 50 metros del canal de riego donde Itzel Noemí había sido vista por última vez.

Al lugar ubicado en la misma colonia Solidaridad y relativamente cerca del domicilio de la menor, acudió personal de Servicios Periciales a fin de levantar todos los indicios que permitan esclarecer el móvil y la causa de la muerte de la pequeña, así como los datos de prueba que permitan dar con el o los responsables de este suceso.

Al informar el resultado de esta búsqueda, la fiscal General en el Estado, Claudia Indira Contreras Córdova, externó que “el feminicidio de la niña Itzel Noemí no quedará impune. Esta muerte violenta de la niña nos duele mucho y debe también unirnos como sociedad; es imperante que las familias prioricemos la protección de nuestras niñas y niños para impedir cualquier riesgo que pueda lacerarlos y privarlos de la libertad o de su vida. La Fiscalía de Justicia asume el compromiso de que este acto no quedará impune y se sancionará con todo rigor, pues no permitiremos que dañen a nuestra niñez”.

Por otra parte, el cuerpo de la estudiante de la carrera de arquitectura Ambar Dolores “N”, de 20 años de edad, fue encontrado calcinado y con un cuchillo en la garganta, en el departamento que habitaba en la colonia Ley 57 de Hermosillo.

Alrededor de las 15:00 horas, en la colonia Antorcha Campesina, al noroeste de Hermosillo, se encontró el cuerpo sin vida de una mujer de entre 30 y 35 años de edad; presentaba impacto de bala y signos de violencia.

En el municipio de Navojoa, una mujer fue atacada con un batazo en la cabeza al ser asaltada por un sujeto; su estado de salud es de extrema gravedad.

Ante estos acontecimientos, la gobernadora Claudia Pavlovich manifestó indignación en sus redes sociales.

“Me duele y me indigna como mujer, como madre y como Gobernadora los hechos que han acontecido hoy, #BASTA de violentar a la mujer, demos paso a una cultura de respeto. No daré marcha atrás jamás por ellas ni por ninguna otra mujer”.